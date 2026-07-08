Saarbrücken (ots) -Über 15 Millionen Menschen trainieren inzwischen in Fitness- und Gesundheitsanlagen im deutschsprachigen Raum - so viele wie nie zuvor. Gleichzeitig wächst die Zahl der Anlagen weiter und die Branche erzielt in Deutschland, Österreich und der Schweiz erneut steigende Umsätze. Das zeigt die neue Studie "Eckdaten der Fitnesswirtschaft DACH 2026", die die wichtigsten Kennzahlen der Fitnesswirtschaft im deutschsprachigen Raum auch für das Betrachtungsjahr 2025 auf einer wissenschaftlich vergleichbaren Grundlage zusammenführt. Insgesamt zählt die Branche im DACH-Raum 15,16 Millionen Mitglieder und 12.495 Fitness- und Gesundheitsanlagen.Die Entwicklung verläuft in allen drei Ländern positiv: Deutschland verzeichnet 12,36 Millionen Mitglieder (+5,6 Prozent), Österreich 1,35 Millionen (+5,8 Prozent) und die Schweiz 1,45 Millionen (+5,8 Prozent). Auch die Umsatzzahlen steigen weiter - in Deutschland auf 6,25 Milliarden Euro, in Österreich auf 697,9 Millionen Euro und in der Schweiz auf 1,362 Milliarden Schweizer Franken.Die vergleichende Länderbetrachtung in der DACH-Studie zeigt Synergien für weiteres Branchenwachstum auf. "Die Studie zeigt uns die Stärken der drei Ländermärkte. Wenn wir diese Stärken zusammendenken, entsteht eine gemeinsame Richtung für die Branche. Wirtschaftliches Wachstum, Qualität und Vertrauen bilden die drei Säulen einer starken, professionellen und gesellschaftlich wie politisch anerkannten Fitness- und Gesundheitsbranche.", sagt Prof. Dr. Sarah Kobel, Leiterin Wissenschaft und Forschung der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)."Eine transparente Positionierung und klare Differenzierung der Anbieter sind entscheidende Voraussetzungen für mehr Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und politische Stärke der Branche. Ein gemeinsames Verständnis für Transparenz und klare Leistungsversprechen stärken dabei die politische Durchschlagskraft der Branche im deutschsprachigen Raum.", so Janosch Marx, Vorstandsmitglied des DSSV e.V. in Deutschland."Auch der diesjährige Branchenüberblick zeigt die dynamische Entwicklung der österreichischen Fitnesswirtschaft. Gerade in einem wachstumsstarken Markt sind fundierte Markt- und Konsumentenstudien unerlässlich, um Entwicklungen nicht nur sichtbar zu machen, sondern die Branche strategisch, gesellschaftlich und politisch gezielt weiterzuentwickeln.", ergänzt Christian Hörl, Branchensprecher Fitness aus Österreich."Die Schweizer Fitness- und Gesundheitsbranche profitiert vom wachsenden gesellschaftlichen Stellenwert von Gesundheit und Prävention. Die DACH-Studie macht deutlich, dass gesundheitsorientierte Angebote und qualifizierte Betreuung im gesamten DACH-Raum zunehmend an Relevanz gewinnen.", resümiert Marcus Schwedhelm, Präsident von swiss active in der Schweiz.Neben der Darstellung wichtiger Kennzahlen macht die Studie deutlich, dass sich die Fitnesswirtschaft zunehmend ausdifferenzieren muss. Gesundheitsorientierte, trainings- und leistungsbezogene sowie lifestyleorientierte Angebote sprechen unterschiedliche Zielgruppen an und tragen dazu bei, Menschen mit unterschiedlichen Zielsetzungen für regelmäßiges Training zu begeistern. Besonders jüngere Generationen verbinden körperliche Leistungsfähigkeit, mentale Gesundheit, Wohlbefinden und Longevity zunehmend zu einem ganzheitlichen Lebensstil.Die "Eckdaten der Fitnesswirtschaft DACH 2026" wurden unter der wissenschaftlichen Leitung der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und der SAFS Hochschule erstellt. Die Studie liefert einen harmonisierten Überblick über Mitglieder-, Umsatz-, Anlagen- sowie Strukturkennzahlen der Fitnesswirtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz und schafft damit eine belastbare Grundlage für den länderübergreifenden Vergleich der Branche.Der vollständige Branchenbericht kann kostenfrei über die DHfPG bezogen werden:Eckdaten der Fitnesswirtschaft DACH 2026 (https://www.dhfpg-bsa.de/eckdaten-dach-2026/)Pressekontakt:Deutsche Hochschule für Prävention undGesundheitsmanagement/BSA-AkademieRonja ReuberHermann-Neuberger-Straße 366123 Saarbrücken+49 681 6855 220presse@dhfpg-bsa.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70906/6310907