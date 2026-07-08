Berlin (ots) -Die Kooperation zwischen der Soziallotterie Omaze und der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) ist erfolgreich abgeschlossen worden. Im Rahmen der gemeinsamen Kampagne werden der Johanniter-Unfall-Hilfe 1,16 Millionen Euro aus den Erlösen der Soziallotterie zur Unterstützung ihrer gemeinnützigen Arbeit zur Verfügung gestellt. 15 Ehrenamtliche aus dem Johanniter-Landesverband Nord haben die Spende am 3. Juli auf der Nordseeinsel Föhr entgegengenommen.Die Mittel sind Ergebnis einer zeitlich befristeten Kampagne, bei der Teilnehmende der Soziallotterie u. a. ein Traumhaus auf Föhr gewinnen konnten und zugleich gemeinnützige Projekte der Johanniter im Bereich Bevölkerungsschutz unterstützt haben.Die Johanniter werden die bereitgestellten Mittel gezielt einsetzen, um bundesweit die Strukturen des Bevölkerungsschutzes innerhalb der Organisation weiter zu stärken. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung von Helfenden, zur Verbesserung der Einsatzfähigkeit und zur Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen. Damit stellt die JUH ihre Hilfeleistungen für Menschen in Not in möglichen zukünftigen Krisen und Katastrophen noch besser auf."Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Soziallotterie sowie Omaze für die Unterstützung unserer Arbeit. Die Mittel helfen uns dabei, unsere Strukturen im Bevölkerungsschutz weiter zu stärken und damit einen Beitrag zur Sicherheit und Versorgung der Bevölkerung zu leisten", sagt Thomas Mähnert, Bundesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe.Die Zusammenarbeit mit der Soziallotterie wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe als positives Beispiel dafür bewertet, wie zeitlich befristete Lotterieformate gemeinnützige Zwecke unterstützen können. Mit dem Abschluss der Kampagne endet die projektbezogene Kooperation zwischen der Johanniter und Omaze.Über die Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der großen Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein bedeutendes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.Pressekontakt:Juliane Flurschütz, Stellvertretende PressesprecherinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/6310906