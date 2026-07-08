NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch belastet durch steigende Ölpreise deutlich nachgegeben. US-Präsident Donald Trump sieht ein Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg und drohte dem Land. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,47 Prozent auf 108,81 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,59 Prozent.

Trump stellte die Waffenruhe mit dem Iran offen infrage und äußerte Zweifel an einer Fortsetzung der Verhandlungen. "Ich denke, es ist vorbei. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie sind Abschaum", sagte Trump. Zugleich erklärte er, seine Unterhändler könnten die Gespräche fortsetzen, wenn sie dies wünschten.

Trump drohte der iranischen Führung außerdem mit einem großen Angriff in dieser Nacht sowie einer neuen Seeblockade von Schiffen, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Alle anderen Schiffe könnten passieren. Im Gegenzug drohte der Iran, im Fall neuer US-Angriffe die für den internationalen Energiehandel wichtige Straße von Hormus vollständig zu sperren.

Belastet wurden die Anleihen durch die daraufhin deutlich gestiegenen Ölpreise. Dies schürt erneut Inflationserwartungen, was eher für Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed sprechen könnte. Die jüngste Entspannung an den Ölmärkten hatte diese Erwartung gedämpft. Die US-Notenbank steht unter Druck von Trump, der immer wieder Zinssenkungen gefordert hat. Der neue Notenbankchef Kevin Warsh bekannte sich zur Unabhängigkeit der Notenbank und dem Ziel der Preisstabilität./jsl/jha/