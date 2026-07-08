Jahrzehntelang verließen sich Astronomen auf theoretische Modelle, um die Dimensionen unserer Heimatgalaxie zu berechnen. Eine neuartige Messmethode wirft nun alte Gewissheiten über den Haufen und zwingt die etablierte Wissenschaft zum Umdenken. Die äußeren Spiralarme der Milchstraße, namentlich der sogenannte Äußere Arm und der Äußere Scutum-Centaurus-Arm, sind etwa zehn Prozent weiter vom galaktischen Zentrum entfernt als bislang in der Wissenschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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