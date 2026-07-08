DJ Aktien Schweiz schwach - Erneute Eskalation USA/Iran belastet

DOW JONES--Das Ende der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat zur Wochenmitte den schweizerischen Aktienmarkt ins Minus gedrückt. Gleichwohl hielt sich der SMI besser als die anderen europäischen Börsen. US-Präsident Donald Trump hatte den Waffenstillstand mit dem Iran als beendet bezeichnet. Dem waren erneute gegenseitige Angriffe vorausgegangen, offenbar ausgelöst durch iranische Angriffe auf Handelsschiffe. Daraufhin hatten die USA auch Sanktionen gegen iranische Ölverkäufe wieder eingesetzt. Trump warnte auch, die USA würden wahrscheinlich weitere Angriffe auf den Iran durchführen und erwägen, erneut eine Seeblockade gegen Teheran zu verhängen. Er vermied es jedoch, zu sagen, dass die USA den Krieg wieder aufnehmen würden, und erklärte, er würde die Gespräche fortsetzen lassen, sofern die Parteien dazu bereit seien.

Die deutlichste Reaktion zeigte der Ölpreis. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent verteuerte sich um 7,3 Prozent auf 79,59 Dollar. Dies schürte wiederum Inflationsängste und damit verbunden Spekulationen um Zinserhöhungen. Dazu kamen Sorgen vor Versorgungsengpässen durch die wichtige Straße von Hormus.

Der SMI verlor 1,3 Prozent auf 14.174 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,31 (zuvor: 21,03) Millionen Aktien.

Besonders Aktien aus dem Bau- und baunahen Sektor standen unter Abgabedruck. Hier ging es für Holcim um 4,0 Prozent nach unten, Sika verloren 5,1 Prozent und Geberit büßten 3,4 Prozent ein. Auch die Papiere von Amrize verloren 1,6 Prozent. Verluste gab es auch bei den defensiven Index-Schwergewichten. Hier ging es für die Aktien von Novartis, Nestle und Roche um bis zu 1,4 Prozent tiefer.

Abgaben verzeichneten auch die Aktien von Richemont (-2,4%) und Givaudan (-3,1%). Die Titel von Partners Group litten unter einem negativen Analysten-Kommentar und verloren 1,9 Prozent auf 663,40 Franken. Barclays hat das Kursziel auf 940 von zuvor 1.200 Franken gesenkt, die Einstufung "Overweight" allerdings bestätigt.

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July 08, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

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