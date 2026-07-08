Paterna (ots) -Die Firma Eurogroup España Frutas y Verduras S.A.U., Paterna, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das Produkt "ja! Beerenmischung, tiefgefroren, 750 g Beutel, Mindesthaltbarkeitsdatum: 15.03.2028 mit L-26085, GTIN: 4337256908795" zurück.Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge ist, dass im Rahmen von Untersuchungen Hepatitis A-Viren nachgewiesen wurden.Eine Hepatitis A-Erkrankung äußert sich innerhalb von 15-50 Tagen (im Durchschnitt 4 Wochen) nach Infektion mit dem Hepatitis A-Virus, häufig zunächst mit Übelkeit, Erbrechen oder Bauchschmerzen, allgemeinem Krankheitsgefühl und gelegentlich erhöhter Temperatur. Es kann zu einer Gelbsucht mit Gelbfärbung von Haut und Bindehaut, dunklem Urin, entfärbtem Stuhl und starkem Juckreiz der Haut kommen. Die Beschwerden bleiben in der Regel wenige Tage bis mehrere Wochen bestehen. Insbesondere ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen der Leber können schwerere Krankheitsverläufe entwickelnPersonen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und Krankheitssymptome wie die oben genannten entwickeln, sollten sich in ärztliche Behandlung begeben und den Verdacht auf Hepatitis A äußern.Gegen Hepatitis A steht ein wirksamer und gut verträglicher Impfstoff zur Verfügung, der bei zeitiger Gabe nach dem Kontakt mit dem Virus eine Erkrankung noch effektiv verhindern kann.Für Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und bisher nicht gegenüber Hepatitis A geschützt sind (entweder durch eine Hepatitis A-Impfung oder durch eine durchgemachte Erkrankung), besteht innerhalb von 14 Tagen nach Verzehr die Möglichkeit einer (postexpositionellen) Impfung. Diese Möglichkeit sollten Sie mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin besprechen.Weitere Informationen zum Krankheitserreger finden Sie hier:https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/hepatitis-a/Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten, Chargen und GTINs nicht betroffen.Betroffen sind Märkte in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland.Kund:innen können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Eurogroup España S.A.U. bei den Verbraucher:innen ausdrücklich.Für Presseanfragen:frozen@eurogroupsa.esOriginal-Content von: Eurogroup España F&V S.A.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182172/6310909