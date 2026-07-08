© Foto: John Angelillo - picture alliance / newscomIm Juli sieht Tom Lee noch Chancen. Danach nennt er vier Risiken, die S&P 500 und Nasdaq hart testen könnten - von SpaceX-Lock-ups bis zu hohen Margenschulden.Tom Lee bleibt für den Juli zwar konstruktiv, warnt aber vor einer deutlich schwierigeren Phase im weiteren Jahresverlauf. Der Managing Partner von Fundstrat sagte in einem CNBC-Interview, zwischen August und Oktober könne sich der Markt zeitweise wie ein Bärenmarkt anfühlen. "Ich glaube tatsächlich, dass es zwischen jetzt und Jahresende zu einer Phase kommen könnte, die sich wie ein Bärenmarkt anfühlt. Nicht im Juli, aber vielleicht zwischen August und Oktober", sagte Lee. Gemeint sind nicht zwingend neue Tiefs, aber ein Umfeld, das …
Enthaltene Werte: US7960502018,US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CA46438Q1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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