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SOL klettert in einer Woche um zehn Prozent auf 81 Dollar und übertrifft damit sowohl Bitcoin als auch Ethereum im selben Zeitraum. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und signalisiert extreme Angst, ein Niveau, das zuletzt im Bärenmarkt 2022 registriert wurde. Aktive Adressen auf der Solana-Blockchain testen die Jahreshochs knapp unter sieben Millionen. Diese Krypto News zeigen ein Netzwerk, dessen On-Chain Governance am 2. Juli live ging und Validatoren erstmals echtes Stimmrecht gab. Das in Real World Assets gebundene Gesamtvolumen auf Solana erreichte am selben Tag einen Rekord von 3,4 Milliarden Dollar. Trotz dieser starken Krypto News trennen SOL noch rund 72 Prozent vom Allzeithoch bei 293 Dollar. Die Spaltung zwischen wachsender Netzwerkaktivität und tief gedrücktem Kurs wirft eine zentrale Frage auf. Reicht ein Recovery-Trade bei einem Large Cap für echte Renditen in diesem Zyklus, oder existiert ein Einstieg mit größerem Abstand zum Ergebnis? Dieser Artikel ordnet die aktuellen Krypto News ein und zeigt, worauf informierte Anleger jetzt achten.

Krypto News im Juli: Solana-Governance startet, während RWA-Rekorde und ETF-Zuflüsse das Netzwerk stärken

SOL handelt am 7. Juli bei rund 81 Dollar nach einer Erholung vom Juni-Tief bei etwa 60 Dollar laut CoinGecko. Die Wochenperformance beträgt plus zehn Prozent und zeigt eine deutliche Erholung. Diese Krypto News bestätigen, dass die Marktkapitalisierung bei 47 Milliarden Dollar liegt und Solana den siebten Platz hält. Der Altcoin Season Index stieg auf 48 und signalisiert in den Krypto News eine Rotation von Bitcoin-Kapital in Altcoins wie SOL. Am 2. Juli ging die On-Chain Governance live und gibt Validatoren mit mindestens 100.000 delegierten SOL erstmals echtes Stimmrecht.

Das in Real World Assets gebundene Gesamtvolumen auf Solana erreichte am 2. Juli einen Rekord von 3,4 Milliarden Dollar. MoneyGram trat dem Solana-Netzwerk als Validator bei und stärkt die institutionelle Basis laut wallstreet-online. In den Krypto News berichten Analysten, dass Spot-Solana-ETFs von Bitwise und Fidelity seit Ende 2025 über eine Milliarde Dollar einsammelten. Morgan Stanley beantragte einen eigenen Solana Trust und erweitert den institutionellen Zugang. Das Alpenglow-Upgrade bringt die größte Protokolländerung in der Geschichte von Solana und könnte die Finalität auf unter 200 Millisekunden senken.

CoinCodex prognostiziert SOL bei 121 Dollar bis Ende 2026, wobei der Widerstand bei 82,73 Dollar liegt. Laut den Krypto News steht der Fear and Greed Index bei 23 und zeigt extreme Angst, obwohl die Netzwerkdaten das Gegenteil signalisieren. Selbst im optimistischsten Szenario liefert SOL von 81 Dollar aus eine Rendite, die an 47 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gebremst wird. Eine Verdreifachung wäre nötig für das Allzeithoch, und das erfordert Monate günstiger Bedingungen. Wer in den aktuellen Krypto News nach einem früheren Einstieg sucht, richtet den Blick dorthin, wo der Preis vor dem ersten Handelstag feststeht.

Pepeto: Cross-Chain-Bridge und SolidProof-Audit positionieren den Presale vor dem erwarteten Binance-Listing

SOL braucht Monate für eine Erholung zum Allzeithoch, und selbst das beste Szenario liefert von 81 Dollar aus Renditen, die bei 47 Milliarden Dollar Bewertung begrenzt bleiben. Diese Krypto News treiben informierte Anleger zu Einstiegen, bei denen der Preis vor dem ersten Handelstag feststeht. In diesem Umfeld zieht Pepeto Kapital an, weil der feste Einstiegspreis vor dem erwarteten Listing eine andere Ausgangslage bietet.

Im Kern des Netzwerks arbeitet eine Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte über sechs Blockchains bewegt, ohne die Plattform zu verlassen. Daneben steht ein Risk Scorer, der Vertragsschwächen und Token-Konzentrationen erkennt, bevor Kapital eingesetzt wird. Transfers und Prüfungen, die laut Krypto News früher mehrere Plattformen erforderten, laufen jetzt in einem Schritt ab. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jedes Werkzeug und jeden geprüften Vertrag zur Überprüfung vor dem Einstieg.

Frühe Wallets, die dieselben Krypto News über den Presale verfolgen, testeten die funktionierenden Werkzeuge und brachten mehr als 10 Millionen Dollar ein. Die Positionen wurden zu einem festen Einstieg von 0,0000001871 Dollar geladen, weil der Abstand zum erwarteten Listing-Preis den Gewinnraum darstellt. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Gründungsteam und bringt Erfahrung von einer der größten Kryptobörsen in das Projekt ein.

SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, und damit die Sicherheit des Projekts unabhängig bestätigt. Der Code hinter jeder Bridge-Transaktion und jeder Risikobewertung hat eine unabhängige Prüfung bestanden, bevor ein einziger Token auf dem offenen Markt gehandelt wird. Diese Prüfung gibt Käufern eine Sicherheitsebene, die die meisten Meme-Coins in dieser Phase nicht bieten. Die Kombination aus funktionierenden Werkzeugen, verifiziertem Code und einem festen Einstiegspreis vor dem Listing bildet in den aktuellen Krypto News eine seltene Konstellation. Wer die Daten hinter diesem Presale mit den Krypto News der großen Token vergleicht, erkennt den Unterschied sofort.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Solana-Token mit starken Netzwerkdaten, dessen prozentualer Spielraum bei 47 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aber begrenzt bleibt. In genau solchen Phasen entstanden in vergangenen Zyklen die Einstiege, die Portfolios grundlegend veränderten. Die Wallets, die jetzt Pepeto kaufen, positionieren sich laut Krypto News für die Ergebnisse, die das erwartete Binance-Listing liefern kann. Frühe Halter jedes erfolgreichen Tokens in den Krypto News vergangener Zyklen teilen dasselbe Bedauern, dass sie zum Einstiegspreis nicht mehr gekauft haben. Der Einstieg in dieser Phase, bevor das Listing Presale-Positionen in börsengehandelte Token verwandelt, erfasst genau diesen Moment. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die verbleibende Zeit im aktuellen Fenster.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News im Juli 2026?

Solana kletterte auf 81 Dollar mit einem Wochenplus von zehn Prozent, während die On-Chain Governance am 2. Juli live ging und das RWA-Volumen einen Rekord von 3,4 Milliarden Dollar erreichte. Diese Krypto News zeigen auch, dass institutionelle Zuflüsse über ETFs eine Milliarde Dollar überschritten.

Warum zieht Pepeto während eines Marktrückgangs Kapital an?

Der Presale sichert einen festen Kurs vor dem erwarteten Binance-Listing, während die Krypto News fallende Märkte melden, und gibt Wallets damit einen klaren Weg, der nicht von einer Markterholung abhängt. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com einsehbar.