Die Angst ist an den Aktienmarkt zurückgekehrt. Das Wiederaufflammen des Iran-Konflikts hat die Rekordjagd beim DAX zumindest vorerst beendet und den deutschen Blue-Chip-Index wieder unter die auch psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten fallen lassen. Am Rande des NATO-Gipfels hat US-Präsident Donald Trump die brüchige Waffenruhe sogar für beendet erklärt.Das US-Militär hatte in Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormus in der Nacht zum Mittwoch Dutzende Ziele im Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär