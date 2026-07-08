Der Kabinettsentwurf hat diese Eckdaten. Gesamtausgaben: 555,4 Milliarden Euro (2026: 524,5 Milliarden Euro). Kernhaushalt (Hauptetat) - Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme): 118,7 Milliarden Euro (nach 98 Milliarden Euro 2026). Gesamtneuverschuldung: 200 bis 204 Milliarden Euro (Kernhaushalt plus Sonderschulden Infrastruktur/Klimaneutralität und Bundeswehr). Gesamtausgaben einschließlich Sonderschulden: ca. 630 Milliarden Euro. Große Einzelposten: Arbeit und Soziales: ca. 197 Milliarden • Verteidigung: D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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