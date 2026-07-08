Apple und Broadcom bauen Partnerschaft aus

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Ein neues Mehrjahresabkommen soll milliardenschwere Investitionen, zusätzliche Kapazitäten in Colorado und eine stärkere US-Lieferkette unterstützen.



Apple hat eine neue, mehrjährige Vereinbarung mit Broadcom angekündigt. Geplant sind die gemeinsame Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Halbleiterkomponenten sowie Wireless-Technologien für verschiedene Apple-Produkte. Das Investitionsvolumen soll laut Unternehmen bei über etwa 30 Mrd. US-Dollar liegen; zudem ist von mehr als etwa 15 Mrd. in den USA gefertigten Chips und der Schaffung von mehreren hundert Jobs die Rede. Beide Unternehmen betonen dabei die Stärkung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in den USA.

Die Vereinbarung ist Teil von Apples "American Manufacturing Program" (AMP) und gilt laut Apple als bislang größte Verpflichtung innerhalb dieses Programms. Broadcom will dafür seine Standorte in Fort Collins (Colorado) ausbauen und modernisieren; vorgesehen ist ein Investitionsprogramm von etwa 1,5 Mrd. US-Dollar. Dort sollen unter anderem Hochfrequenz-Komponenten (z. B. FBAR-Filter) sowie Wireless-Konnektivitätslösungen gefertigt werden. Apple verweist im Zusammenhang mit der Meldung zudem auf das Ziel, in den kommenden vier Jahren insgesamt etwa 600 Mrd. US-Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren.

Am frühen Abend notierten die Aktien mit etwa -0,12 % bei rund 310 US-Dollar (Apple) und rund +3,96 % bei etwa 388 US-Dollar (Broadcom).



















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Quelle: HSBC









Apple hat eine neue, mehrjährige Vereinbarung mit Broadcom angekündigt. Geplant sind die gemeinsame Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Halbleiterkomponenten sowie Wireless-Technologien für verschiedene Apple-Produkte. Das Investitionsvolumen soll laut Unternehmen bei über etwa 30 Mrd. US-Dollar liegen; zudem ist von mehr als etwa 15 Mrd. in den USA gefertigten Chips und der Schaffung von mehreren hundert Jobs die Rede. Beide Unternehmen betonen dabei die Stärkung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in den USA.Die Vereinbarung ist Teil von Apples "American Manufacturing Program" (AMP) und gilt laut Apple als bislang größte Verpflichtung innerhalb dieses Programms. Broadcom will dafür seine Standorte in Fort Collins (Colorado) ausbauen und modernisieren; vorgesehen ist ein Investitionsprogramm von etwa 1,5 Mrd. US-Dollar. Dort sollen unter anderem Hochfrequenz-Komponenten (z. B. FBAR-Filter) sowie Wireless-Konnektivitätslösungen gefertigt werden. Apple verweist im Zusammenhang mit der Meldung zudem auf das Ziel, in den kommenden vier Jahren insgesamt etwa 600 Mrd. US-Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren.Am frühen Abend notierten die Aktien mit etwa -0,12 % bei rund 310 US-Dollar (Apple) und rund +3,96 % bei etwa 388 US-Dollar (Broadcom).In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





