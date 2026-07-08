Es gibt dieses Gefühl. Man entdeckt eine Aktie, liest sich fest, glaubt an das Unternehmen - und plötzlich ist man verliebt. Die meisten Börsenprofis warnen genau davor. Zu Recht. Denn Emotionen und Rendite sind selten ein gutes Paar. Meistens. Die neue Ausgabe von DER AKTIONÄR stellt die Ausnahmen vor - 6 Unternehmen, bei denen Herz und Verstand ausnahmsweise dasselbe sagen.Firmen mit so starker Substanz, so tiefem Burggraben und so dominanter Marktstellung, dass selbst die wildesten Börsenphasen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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