Präsentiert von NYU Langone Health und unterstützt von Merrell

Lotterie offen bis zum 20. Juli

Das Empire State Building Observation Deck (ESB) auf dem Dach des "World's Most Famous Building" gab heute bekannt, dass die allgemeine Anmeldung für die Verlosung des diesjährigen Empire State Building Observation Deck Run-Up (ESBRU) nun möglich ist; diese läuft bis zum 20. Juli 2026. Das jährliche Rennen, präsentiert von NYU Langone Health und unterstützt von Merrell, findet am 6. Oktober 2026 um 20:00 Uhr statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260707022828/de/

Empire State Building Observation Deck Run-Up Returns for 48th Annual Race on Oct. 6

Das jährliche Rennen, präsentiert von NYU Langone Health und unterstützt von Merrell, findet am 6. Oktober 2026 um 20:00 Uhr statt. Das diesjährige Rennen markiert den 48. Jahrestag der Veranstaltung, bei der 225 Läufer die 1.576 Stufen des ikonischen New Yorker Wahrzeichens hinaufrennen werden, um das weltberühmte 86th Floor Observation Deck zu erreichen.

"Jedes Jahr ist der Empire State Building Observation Deck Run-Up eine bemerkenswerte Leistung für alle Teilnehmer, die die von TripAdvisor zur Nummer 1 gekürte Attraktion der USA hinaufrennen", sagte Tony Malkin, Chairman und CEO des Empire State Realty Trust. "Wir freuen uns sehr, die diesjährigen Läufer aus aller Welt willkommen zu heißen, die am weltweit führenden Turmrennen teilnehmen werden."

Die Lotterie findet am 21. Juli statt, und die Teilnehmer werden anschließend über ihren Teilnahmestatus informiert. Ausgewählte Läufer müssen bei der Annahme eine Teilnahmegebühr in Höhe von 175 US-Dollar entrichten. An früheren Läufen nahmen unter anderem Vertreter der Medien, Prominente, Mieter des ESRT, Sportler, Immobilienmakler aus New York City, Angehörige des NYPD und des FDNY sowie die breite Öffentlichkeit teil.

NYU Langone Health, das zum zweiten Mal in Folge als Hauptsponsor des Empire State Building Observation Deck Run-Up auftritt, ist ein vollständig integriertes Gesundheitssystem mit sieben stationären Standorten und mehr als 320 ambulanten Einrichtungen -, das durch einen konsequenten Fokus auf Qualität stets die besten Behandlungsergebnisse erzielt und damit zu den niedrigsten Sterblichkeitsraten des Landes zählt.

Merrell, unterstützender Sponsor des diesjährigen Empire State Building Observatory Deck Run-Up, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich "Modern Outdoors" mit einem Schuh- und Bekleidungssortiment, das die Bereiche Wandern, Trailrunning und Lifestyle abdeckt. Anfang dieses Jahres startete Merrell "It Starts Outside" seine erste globale Markenplattform überhaupt -, die Menschen dazu einlädt, die Klarheit, Verbundenheit und Dynamik zu erleben, die in dem Moment beginnen, in dem sie einen Schritt nach draußen machen. Im Rahmen seines Programms Outside in NYC wird Merrell diese Vision das ganze Jahr 2026 über durch gemeinschaftliche Erlebnisse zum Leben erwecken, darunter den Empire State Building Observatory Deck Run-Up.

Der ESBRU 2026 wird von Super Race Systems produziert.

Weitere Informationen über das Empire State Building Observatorium Deck Run-Up und das offizielle Teilnahmeformular für die Lotterie finden Sie online.

Hochauflösende Bilder und Videos aus den vergangenen Jahren können Sie hier herunterladen.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "World's Most Famous Building", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), erhebt sich 1.454 Fuß über Midtown Manhattan vom Sockel bis zur Antenne. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observation Deck Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Besuchereingang, einem interaktiven Museum mit neun Ausstellungsräumen und dem neu gestalteten 102nd Floor Observation Deck mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86th Floor Observation Deck, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observation Deck Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde bei den 2026 Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do von Tripadvisor zur Nummer 1 der Top-Sehenswürdigkeiten in den Vereinigten Staaten gekürt; vom American Institute of Architects als "America's Favorite Building" ausgezeichnet; von Uber zum weltweit beliebtesten Reiseziel ernannt; und in der Ultimate Travel List von Lonely Planet zur Nummer 1 der Sehenswürdigkeiten in New York City gewählt. Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit Strom aus erneuerbarer Windenergie versorgt, und auf seinen zahlreichen Etagen sind vielfältige Büromieter wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli und Starbucks untergebracht. Für weitere Informationen und Tickets für die Empire State Building Observation Deck Experience besuchen Sie esbnyc.com oder folgen Sie den offiziellen Social-Media-Kanälen des Gebäudes auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Über Merrell:

Merrell hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schlichte Kraft des Aufenthalts in der Natur zu vermitteln, und setzt sich dafür ein, ein inklusives und nachhaltiges Umfeld zu schaffen, an dem auch künftige Generationen Freude haben können. Als weltweit führender Anbieter von Outdoor-Sportschuhen mit Modellen wie dem Moab-Wanderstiefel und dem Jungle Moc konzentriert sich Merrell darauf, Leistung, Stil und Komfort zu vereinen, um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, die Natur selbstbewusst zu erkunden. Die Marke wurde kürzlich von "Footwear News" zur "Marke des Jahres 2022" gekürt, da sie eine vielfältigere Vision der Natur fördert. Besuchen Sie Merrell.com oder folgen Sie uns in den sozialen Medien unter @Merrell. Merrell ist ein Geschäftsbereich von Wolverine World Wide, Inc. (NYSE: WWW), einem der weltweit führenden Anbieter und Lizenzgeber von Markenartikeln in den Bereichen Freizeit, aktiver Lebensstil, Arbeitsbekleidung, Outdoor-Sport, Sport, Kindermode sowie Uniformschuhe und -bekleidung.

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