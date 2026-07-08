© Foto: DALLE (KI-BILD) - OpenAISpaceX gilt als Börsenrakete. Doch Morningstar stuft die Aktie als massiv überbewertet ein. Das Kursziel liegt bei lediglich 62,51 US-Dollar. Die Analysten raten zum Verkauf. Was Anleger jetzt wissen müssen.SpaceX ist vielleicht der größte Börsenhype des Jahres. Doch ausgerechnet Morningstar stellt sich klar gegen die Euphorie. Die Analysten des Unternehmens bewerten die Aktie von Space Exploration Technologies Corp. mit nur 62,51 US-Dollar je Anteilsschein. Aufgerundet ergibt das einen fairen Wert von 63 US-Dollar. Gegenüber dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar entspräche dies einem Abschlag von 53 Prozent. Die Analysten sind zudem die einzigen, die zum Verkauf der Aktie raten. Damit steht …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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