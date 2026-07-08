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Über eine Milliarde wöchentliche Transaktionen ohne Validator-Stimmen hat das Solana-Netzwerk gerade zum ersten Mal verzeichnet, und trotzdem notiert SOL bei nur rund $81. Der Token hat mehr als 46 Prozent seines 52-Wochen-Hochs von $294 verloren, obwohl die Netzwerkaktivität Rekordwerte erreicht. Die Solana Prognose für Juli 2026 steht im Zeichen dieser Divergenz zwischen explodierenden On-Chain-Daten und einem Kurs, der sich kaum bewegt. Spot-Solana-ETFs zogen in der vergangenen Woche 5,75 Millionen Dollar an, während Bitcoin- und Ethereum-Fonds Abflüsse verzeichneten. Das Alpenglow-Upgrade soll die Transaktionsbestätigung von 12 Sekunden auf rund 150 Millisekunden senken und damit schneller als eine Kartenzahlung machen. Analyst van de Poppe nennt $77 als die entscheidende Marke, deren Durchbruch den Weg Richtung $125 öffnen könnte. Doch die aktuelle Solana Prognose bleibt vorsichtig, solange das Volumen nicht zurückkehrt. Während Trader auf den Ausbruch warten, fließt Kapital in einen Presale-Einstieg mit kürzerer Zeitspanne. Dieser Artikel analysiert die Solana Prognose und zeigt, wohin sich das Kapital bewegt.

Solana Prognose zwischen Netzwerk-Rekorden und zögerlichem Kurs

Die wöchentlichen Non-Vote-Transaktionen auf Solana haben zum ersten Mal die Marke von einer Milliarde überschritten, wie CoinMarketCap berichtet. Aktive Adressen stiegen innerhalb von zwei Wochen um 76,8 Prozent auf 29,7 Millionen. Die Transaktionen pro Sekunde nähern sich auf einem Sieben-Tage-Durchschnitt dem Wert von 1.100 und damit einem neuen Allzeithoch für den Netzwerkdurchsatz. Diese Zahlen zeigen eine klare Divergenz, denn die Netzwerkaktivität wächst, während der Token-Preis nahe seinem Jahrestief verharrt. Der SuperTrend-Indikator auf dem Drei-Tages-Chart hat laut Analyst Ali Martinez das erste Kaufsignal seit Oktober 2025 ausgelöst.

Auf der institutionellen Seite haben Spot-Solana-ETFs von Bitwise und Fidelity zusammen mehr als eine Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten, wie CoinGecko dokumentiert. Morgan Stanley hat einen eigenen Solana-Trust beantragt, was das wachsende institutionelle Interesse am SOL-Ökosystem unterstreicht. Forward Industries hält über 7,55 Millionen SOL in seiner Bilanz, mehr als die drei nächstgrößten börsennotierten Solana-Treasury-Firmen zusammen, und betreibt einen eigenen Validator. Letzte Woche flossen 5,75 Millionen Dollar in Solana-ETFs, während Bitcoin-Fonds 527 Millionen Dollar und Ethereum-Fonds 13,67 Millionen Dollar verloren. Diese selektive Rotation zeigt, dass institutionelle Anleger gezielt zwischen Token unterscheiden, anstatt den Kryptomarkt pauschal zu verlassen.

Die Solana Prognose hängt kurzfristig davon ab, ob der Kurs die Marke von $77 in eine Unterstützung verwandeln kann. Changelly erwartet für Juli einen Durchschnittspreis von $93,10 mit einer Spanne zwischen $80,55 und $105,64. Der Bärenfall sieht einen Rückgang auf $60, falls die Unterstützung bei $63 bricht. Die Fundamentaldaten sprechen für eine Erholung, doch der Chart braucht eine Bestätigung durch echtes Kaufvolumen. Während die Solana Prognose auf bessere Daten wartet, bewegen manche Wallets ihr Kapital in einen Presale-Einstieg, der einen kürzeren Zeitrahmen bis zur Listung bietet.

Pepeto: Der Meme-Coin-Marktplatz des Pepe-Mitgründers

Rekordwerte bei der Netzwerkaktivität bewegen den Kurs nicht schnell genug, um aus kleinen Einsätzen in der aktuellen Spanne große Ergebnisse zu erzielen. Genau das treibt Kapital in einen Presale-Einstieg, bei dem der Abstand zwischen Einstiegspreis und Listungskurs das mögliche Ergebnis bestimmt.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Marktplatz des Pepe-Mitgründers, der während eines Markteinbruchs Kapital anzieht, indem er Werkzeuge für Risikobewertung, Token-Tausch und Cross-Chain-Transfers auf einer Plattform bereitstellt. Diese Werkzeuge, die größere Börsen hinter hohen Gebühren und langer Registrierung verstecken, stehen jedem offen, der Pepeto-Token von Anfang an hält. Der Risiko-Scanner prüft neue Token auf Warnzeichen, bevor ein Handel zustande kommt, und PepetoSwap wickelt direkte Tauschgeschäfte über mehrere Chains ab, ohne Halter an einen externen Dienst zu schicken. Die offizielle Pepeto-Website verfolgt den Presale-Fortschritt und Entwicklungsmeilensteine an einem Ort, damit Halter jedes Update sehen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Was diesem Marktplatz einen Vorsprung gibt, ist die Tatsache, dass jedes Werkzeug vor der Veröffentlichung ein SolidProof-Audit bestanden hat. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, und bietet damit eine Vertrauensebene, um die sich die meisten Meme-Coins nie bemühen. Diese geprüfte Sicherheit unterscheidet den Marktplatz von Projekten, die ohne externe Prüfung an den Start gehen.

Pepeto wird zu einem Preis von $0,0000001871 gehandelt und hat mehr als 10 Millionen Dollar gesammelt. Das Angebot von 420 Billionen Token entspricht den ursprünglichen PEPE-Launch-Zahlen, und die erwartete Binance-Listung verwandelt den Presale-Preis in einen börsengehandelten Kurs. Frühe PEPE-Halter, die Wal-Signalen folgten, berichten alle dasselbe. Sie waren unsicher, sie hätten den Einstieg beinahe verpasst, und im Nachhinein wünschen sie sich, mehr eingesetzt zu haben. Die offizielle Pepeto-Website zeigt genau dieses Signal jetzt, und die Wallets, die während des Einbruchs laden, positionieren sich für das Ergebnis, das die Listung erzeugen soll.

Fazit

Die Solana Prognose gewinnt an Gewicht, seit die ETF-Zuflüsse eine Milliarde Dollar überschritten haben und Alpenglow näher rückt. Doch ein Token bei $81 ist nicht der Punkt, an dem kleine Beträge die größten Ergebnisse erzielen. Mehr als 10 Millionen Dollar während extremer Angst zeigen, dass erfahrene Wallets bereits kalkuliert haben, wo das Verhältnis stimmt. Dasselbe Signal leuchtet in einem Presale mit SolidProof-Audit, fertigem Marktplatz und einer erwarteten Binance-Listung, die dem ersten PEPE-Launch nie zur Verfügung stand. Die Wallets, die vor dem Presale-Ende einsteigen, tragen die Geschichte, die der Rest des Marktes später nachliest, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was ist die Solana Prognose für Juli 2026?

Changelly erwartet für Juli 2026 einen Durchschnittspreis von $93,10 mit einer Spanne zwischen $80,55 und $105,64 für die Solana Prognose. Ein Durchbruch über die Marke von $77 könnte laut Analyst van de Poppe den Weg Richtung $125 bis $130 öffnen.

Ist Pepeto ein besserer Einstieg als Solana aktuell?

Der Abstand zwischen dem Presale-Einstieg und der erwarteten Börsenlistung bei Pepeto eröffnet ein Verhältnis, das die aktuelle Solana Prognose in diesem Zeitfenster nicht bieten kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Preis, den Fortschritt und alle Details zum laufenden Presale.