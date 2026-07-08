QpiAI, ein weltweit führendes Full-Stack-Unternehmen im Bereich Quantencomputing, hat heute das QpiAI Quantum SDK als Open-Source-Software veröffentlicht. Das QpiAI Quantum SDK ist ab sofort unter https://github.com/qpiai/quantum-sdk verfügbar und bietet Entwicklern, Forschern und Start-ups ein leicht zugängliches, entwicklerfreundliches Toolkit zum Erstellen und Ausführen von Quantenalgorithmen sowie zur direkten Anbindung ihrer Quantenentwicklungs-Workflows an die 8-Qubit- und 25-Qubit-Quantencomputer von QpiAI über die QpiAI-QCloud (https://qcloud.qpiai.tech/).

Die Veröffentlichung soll den Zugang zur Quanten-Softwareentwicklung für Entwickler, Forscher, Universitäten, Start-ups und Innovationsteams in Unternehmen weltweit erweitern. Durch die Veröffentlichung des SDK als Open Source bietet QpiAI der globalen Quanten-Community eine praktische Grundlage für die Entwicklung branchenspezifischer Quantenlösungen in den Bereichen Finanzen, Logistik, Werkstoffe, Chemie, Sicherheit, KI, Optimierung und fortgeschrittenes wissenschaftliches Rechnen.

Das QpiAI Quantum SDK bietet eine Python-basierte Schnittstelle für die Erstellung von Schaltkreisen, Simulationen, die Algorithmenentwicklung und die Ausführung von Workflows. Es enthält lokale Simulatoren für Zustandsvektoren und Dichtematrizen, sodass Entwickler Algorithmen lokal prototypisieren und validieren können, bevor sie diese auf Quantenhardware ausführen. Es ist zudem für KI-gestützte und agentenbasierte Entwicklungsworkflows konzipiert und hilft Anwendern, beim Prototyping von Quantenanwendungen schneller von der Idee zur Umsetzung zu gelangen.

Das QpiAI Quantum SDK bietet Institutionen eine fertige Grundlage für Lehrveranstaltungen zum Thema Quantencomputing, Forschungslabore, Hackathons, Abschlussprojekte und praxisorientierte Schulungsprogramme für Entwickler. QpiAI positioniert das SDK aktiv für den Einsatz in Hochschulprogrammen, Forschungsgruppen, Entwickler-Communities, Hackathons und Quantenanwendungslabors und ermöglicht so praxisorientiertes Lernen in den Bereichen Quantencomputing, Algorithmen, Optimierung, Simulation und maschinelles Lernen. Institutionen weltweit, die das QpiAI Quantum SDK frühzeitig einsetzen, können dem QpiAI Academic Innovation Network beitreten, wodurch Universitäten, Forschungslabore und Institutionen bevorzugte kommerzielle Konditionen für institutionelle QpiAI-QCloud-Pakete erhalten.

"Indien steht vor einem entscheidenden Jahrzehnt für Quantentechnologien, und Open-Source-Software wird entscheidend sein, um die Talent-, Forschungs- und Innovationsbasis aufzubauen, die für eine nationale Führungsrolle erforderlich ist. Indien, das im letzten Jahrzehnt eine führende Rolle im Softwarebereich eingenommen hat und weltweit für seine Softwarekompetenz bekannt ist, wird Open-Source-Software intensiv vorantreiben und Innovationen im Bereich des Quantencomputings auf der ganzen Welt ermöglichen", sagte Dr. Nagendra Nagaraja, Gründer und CEO von QpiAI. "Mit dieser Veröffentlichung möchten wir Entwickler, Universitäten und Start-ups dazu befähigen, auf der indischen und globalen Quanteninfrastruktur aufzubauen und zur Schaffung eines weltweit wettbewerbsfähigen, einheimischen Quanten-Ökosystems beizutragen. Die Konvergenz von Quantencomputing, KI und agentenbasierter Entwicklung wird die nächste Generation von Deep-Tech-Plattformen prägen und QpiAI hat sich zum Ziel gesetzt, diese Fähigkeiten von Indien aus für unsere weltweiten Nutzer, Partner und Kunden aufzubauen."

"Quantencomputing wird sich nur dann durchsetzen, wenn Entwickler reibungslos experimentieren, lernen und Anwendungen bereitstellen können", sagte Lakshya Priyadarshi, VP Quantum Platforms Solutions bei QpiAI. "Das QpiAI Quantum SDK ist eine praktische Brücke zwischen Quantentheorie, Simulation, realer Hardware und industriellen Anwendungen. Indem wir Ingenieuren und Entwicklern eine solide Software-Grundlage an die Hand geben, wollen wir zum Aufbau eines vielfältigen globalen Ökosystems für Quantenanwendungen beitragen. Das QpiAI Quantum SDK ist das offene Entwickler-Portal."

Die Veröffentlichung stärkt zudem den Beitrag von QpiAI zum indischen Quantentechnologie-Ökosystem und ergänzt die übergeordneten Ziele der indischen National Quantum Mission.

Über QpiAI

QpiAI ist ein Full-Stack-Quantencomputing-Unternehmen, das Quantenprozessoren, Steuerungssysteme, Softwareplattformen und Quanten-KI-Anwendungslösungen für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen und nationale Quantenprogramme entwickelt. QpiAI hat in Bengaluru eine Quanten-Foundry errichtet, um die Entwicklung von supraleitenden, halbleiterbasierten und photonischen Qubits zu unterstützen. QpiAI hat seinen Hauptsitz in Bengaluru und verfügt über Niederlassungen in Helsinki (Finnland), Milpitas (Kalifornien, USA) sowie Singapur.

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