© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoChina warnt vor einer Sicherheitslücke in Claude Code von Anthropic. Die Vorwürfe verschärfen den Technologiekonflikt zwischen Peking und den USA.China verschärft den Druck auf den US-KI-Entwickler Anthropic. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie warnt vor einer angeblichen Sicherheitslücke im KI-Programmierwerkzeug Claude Code. Nach Informationen von Reuters enthält laut der zum Ministerium gehörenden National Vulnerability Database das Tool eine "Sicherheits-Hintertür", die ein erhebliches Risiko für Unternehmen und andere Nutzer darstelle. Sensible Daten könnten übertragen werden Nach Angaben der Behörde kann Claude Code sensible Informationen ohne …
Enthaltene Werte: US01609W1027,WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
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