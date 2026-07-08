© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Ein lahmender KI-Trade und eine erneute Eskalation im Nahen Osten erhöhen das Sicherheitsbedürfnis. Genau das könnte jetzt Dividendenkönig Procter & Gamble bieten. Der KI-Trade wankt und das Bedürfnis nach Sicherheit wächst Nach inzwischen wochenlangen Verlusten bei Halbleiter- und KI-Werten sowie der erneuten Eskalation politischer Spannungen im Nahen Osten sind viele Anlegerinnen und Anleger inzwischen ebenso ernüchtert wie verunsichert. Und insbesondere die Verunsicherung schlägt sich zunehmend im Bedürfnis nieder, bei der Basiswertauswahl verstärkt auf defensive Titel zu setzen. Während der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor gegenüber seinen Rekordnotierungen inzwischen über 15 …
Enthaltene Werte: US7427181091,US8085247XXXDen vollständigen Artikel lesen
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