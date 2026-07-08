Bitcoin Prognose für Juli - warum der tiefste P&L-Indikator seit dem FTX-Crash ein Signal sendet

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Bitcoins realisierter Gewinn-Verlust-Indikator ist auf minus 0,35 gefallen, den tiefsten Stand seit 43 Monaten. Das letzte Mal lag dieser Wert so niedrig im Dezember 2022, direkt nach dem FTX-Crash, als BTC unter 16.000 Dollar handelte. In den Jahren 2015, 2019 und 2022 markierten ähnliche Werte jeweils den Boden eines Zyklus, bevor eine große Erholung einsetzte. Der Bitcoin Kurs liegt aktuell bei rund 63.200 Dollar und hat im Juli bereits etwa 10 Prozent zugelegt. Citi senkte sein 12-Monats-Kursziel jedoch von 112.000 auf 82.000 Dollar und strich die erwarteten ETF-Zuflüsse komplett aus der Berechnung. Der Fear and Greed Index steht bei 24, was extreme Angst im Markt signalisiert. Whale-Wallets haben in den vergangenen zwei Wochen mehr als 270.000 BTC aufgekauft, ein typisches Zeichen für langfristige Akkumulation. Abseits der großen Coins sammelt ein Presale-Projekt mit einer funktionierenden Börse Kapital von Wallets, die einen anderen Renditeansatz suchen. Dieser Artikel analysiert die Bitcoin Prognose und zeigt, welche Signale der Markt für Juli sendet.

Bitcoin Prognose zwischen historischem Bodenindikator und Citys reduziertem Kursziel

Bitcoin notiert bei rund 63.200 Dollar laut Fortune, nachdem der Kurs seit Jahresbeginn von über 93.000 Dollar gefallen ist. Im Juni erreichte BTC ein 21-Monats-Tief nahe 57.700 Dollar und markierte damit die schlechteste Phase seit dem FTX-Zusammenbruch. Die ETF-Abflüsse erreichten im Juni 4,5 Milliarden Dollar, den schlimmsten Monat seit dem Start dieser Produkte Anfang 2024. Anfang Juli kehrten die Zuflüsse mit 223 Millionen Dollar am 2. Juli zurück. Citi senkte sein 12-Monats-Ziel von 112.000 auf 82.000 Dollar und strich die erwarteten ETF-Zuflüsse komplett aus seiner Berechnung.

Der realisierte Gewinn-Verlust-Indikator fiel auf minus 0,35, den tiefsten Stand seit dem FTX-Crash im Dezember 2022 laut KuCoin. In den Jahren 2015, 2019 und 2022 markierten ähnliche Werte jeweils den Boden eines Zyklus, bevor eine große Erholung folgte. Whale-Wallets haben in den vergangenen zwei Wochen mehr als 270.000 BTC aufgekauft, was auf langfristige Akkumulation hindeutet. Das Open Interest sank auf 46,5 Milliarden Dollar, was zeigt, dass gehebelte Positionen größtenteils aus dem Markt gedrängt wurden. Polymarket gibt Bitcoin eine 71-prozentige Wahrscheinlichkeit, im Juli 65.000 Dollar zu erreichen. Für 70.000 Dollar liegt die Wahrscheinlichkeit bei nur 24 Prozent.

Die Bitcoin Prognose von Changelly setzt den Juli-Durchschnitt bei 68.326 Dollar an, mit einer Spanne von 63.173 bis 73.480 Dollar. Das FOMC-Treffen am 28. und 29. Juli gilt als der nächste große Katalysator, der die Richtung des Marktes bestimmen wird. Eine Erholung von 63.000 auf 82.000 Dollar würde rund 30 Prozent Zugewinn bedeuten, verteilt über mehrere Monate. In der Zwischenzeit positionieren sich Wallets in einem Presale-Projekt, bei dem der Abstand zwischen Einstieg und Listing-Wert eine andere Dimension erreicht als bei einem Coin, der bereits über 63.000 Dollar kostet.

Pepeto baut eine funktionierende Börse, während sich der Bitcoin-Markt neu ordnet

Während große Coins monatelang durch Widerstandszonen arbeiten müssen, sucht eine wachsende Zahl von Wallets nach Projekten in früheren Phasen mit echten Produkten. Der Kryptomarkt hat zu viele Tokens erlebt, die mit nichts als einem Logo und einem Versprechen gestartet sind, und Händler, die darauf vertrauten, verloren Kapital und Zeit.

Pepeto wurde von Grund auf gebaut, um dieses Problem zu lösen. Der Pepe-Mitgründer entwarf diese Börse mit PepetoSwap im Zentrum, das Haltern eine gebührenfreie Handelsebene gibt, auf der sie Meme-Tokens zum Selbstkostenpreis tauschen können, anstatt eine zentralisierte Plattform zu bezahlen. Eine Cross-Chain-Bridge steht daneben, mit der Halter Tokens über verschiedene Chains in einem einzigen Schritt bewegen können, ohne Wallet-Wechsel oder doppelte Gebühren. Das sind keine Roadmap-Punkte, die auf einen zukünftigen Build warten. Beide Werkzeuge laufen bereits auf der offiziellen Pepeto-Website, während der Presale noch offen ist.

Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Ein SolidProof-Audit hat den gesamten Smart Contract unabhängig geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, damit Käufer wissen, dass die Codebasis sicher ist. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Tokens gibt der Börse genug Tiefe, um Volumen über mehrere Handelspaare zu bewältigen, sobald das Listing neue Halter bringt. Der Einstieg liegt aktuell bei 0,0000001871 Dollar, ein Preis, der nur existiert, weil der Presale noch läuft.

Der Unterschied zwischen Pepeto und einem Large-Cap-Token wie Bitcoin ist der verbleibende Abstand nach oben. Ein Coin, der bereits über 63.000 Dollar liegt, braucht massives neues Kapital, um sich zu verdoppeln. Ein Presale-Token mit verifizierten Werkzeugen, einem bestätigten Audit und einem bevorstehenden Exchange-Listing kann sich von einem Bruchteil dieses Ausgangspunkts deutlich weiter bewegen. Frühe Umsetzung und ein funktionierendes Produkt stärken die Grundlage mehr als Hype allein es könnte. Das Listing ist das Ereignis, das diese Grundlage in messbare Ergebnisse verwandeln soll.

Fazit

Die Bitcoin Prognose deutet auf einen Weg Richtung 82.000 Dollar, wenn die 60.000-Dollar-Unterstützung hält, doch dieser Weg erfordert Monate an Widerstandsarbeit. Pepeto hebt sich ab, weil es eine funktionierende Börse mit Presale-Preisen kombiniert, die große Coins auf dem jetzigen Niveau nicht bieten können. Mehr als 10 Millionen Dollar in einer Phase extremer Marktangst zeigen, dass informierte Wallets bereits ihre Berechnungen angestellt haben. Verifizierte Werkzeuge und ein abgeschlossenes SolidProof-Audit stehen hinter dem Einstieg. Das Presale-Fenster schließt sich, sobald das erwartete Binance-Listing den öffentlichen Handel eröffnet. Wer diesen Einstieg verpasst, während BTC monatelang durch Widerstände arbeitet, könnte es bereuen, sobald die Listing-Zahlen erscheinen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Changelly setzt den BTC-Durchschnitt bei 68.326 Dollar an mit einer Spanne von 63.173 bis 73.480 Dollar. Das FOMC-Treffen am 28. Juli und die ETF-Zuflüsse gelten als die entscheidenden Katalysatoren für die weitere Richtung.

Warum zieht Pepeto neben der Bitcoin Prognose Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto bietet eine funktionierende Börse und Presale-Preise, die das Projekt für ein größeres Aufwärtspotenzial positionieren, als Large-Cap-Coins auf dem aktuellen Niveau bieten können. Weitere Details und den aktuellen Presale-Status finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.