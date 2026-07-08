Der Ölpreis ist nach neuen Spannungen rund um Iran deutlich gestiegen. Anleger reagieren nervös, weil höhere Energiekosten Inflation, Zinsen und Unternehmensgewinne gleichzeitig beeinflussen können. Besonders im Fokus stehen Brent, WTI, Energieaktien, Fluggesellschaften und der DAX.Ölpreise ziehen deutlich an Die Ölpreise haben am 08.07.2026 spürbar zugelegt. Brent stieg zeitweise auf rund 70,42 Euro je Barrel, WTI erreichte etwa 66,10 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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