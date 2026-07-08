Ein Fehler im KI-gestützten Moderationssystem von Discord hat dafür gesorgt, dass über 8.000 Nutzer:innen wegen harmloser Bilder von der Plattform ausgesperrt wurden. Ein weiterer Bug verschlimmerte die Situation nur noch. Die Chat-App Discord arbeitet mit einem automatisierten Moderationssystem, um das Hochladen jugendgefährdender oder sonstiger schädlicher Inhalte zu verhindern. Dabei gleicht die KI-Moderation die einzelnen Dateien mit den Inhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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