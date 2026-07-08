Im August sieht sich Meta vor einem Bundesgericht Vertreter:innen von 29 US-Bundesstaaten gegenüber, die dem Konzern vorwerfen, Facebook und Instagram würden Kinder süchtig machen. Vier weitere Staaten fordern eine Billionensumme. Schon seit Längerem werfen Verbraucherschützer:innen Social-Media-Konzernen wie Meta, Alphabet oder Bytedance vor, ihre Plattformen absichtlich so gestaltet zu haben, dass Kinder und Jugendliche süchtig werden. Im August ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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