OneLoopAi ist die erste Plattform, die eine End-to-End-Transparenz zwischen Unternehmen und Partnern in Bezug auf die Nutzung von KI, die Ressourcenauslastung, die Kosten und den erzielten Nutzen bietet.

HTEC, das globale Technologie- und Ingenieurunternehmen mit Hauptsitz in Palo Alto, Silicon Valley, gab heute die Einführung von HTEC OneLoopAi bekannt einer neuen Plattform und einem neuen Ansatz für das Management des Einsatzes von KI und der Realisierung ihres Nutzens. Die Plattform bietet Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt, sorgt für Transparenz für Kunden und beschleunigt die Einführung und Skalierung von KI in der Produktion.

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HTEC, the global technology and engineering firm headquartered in Palo Alto, Silicon Valley, today announced it has launched HTEC OneLoopAi-a new platform and approach to managing AI execution and value realization. The platform brings real-time visibility into progress, transparency with customers, and acceleration to how AI is deployed and scaled into production.

Im Zuge der weiter steigenden Investitionen von Unternehmen in KI zeichnet sich eine entscheidende Lücke ab: Den Unternehmen mangelt es an einem klaren Überblick darüber, wie KI eingesetzt wird, wo sie einen Mehrwert schafft und ob sie die erzielten Ergebnisse tatsächlich verbessert. HTEC OneLoopAi adressiert diese Herausforderung direkt und führt einen kontinuierlichen Echtzeit-Kreislauf ein, der die Nutzung von KI, die erzielten Ergebnisse, die Kosten und den geschäftlichen Nutzen miteinander verknüpft.

Der Übergang von der Experimentierphase zur Produktionsgeschwindigkeit

HTEC OneLoopAi wurde entwickelt, um den Übergang von der KI-Experimentierphase in die Produktionsrealität zu beschleunigen. Durch das kontinuierliche Monitoring von Bereitstellungssignalen, das Erkennen von blockierenden Faktoren und das Empfehlen von Korrekturmaßnahmen können Teams schneller vorankommen, Reibungsverluste reduzieren und KI-Initiativen mit größerer Zuversicht vorantreiben.

Im Gegensatz zu fragmentierten punktuellen Lösungen funktioniert HTEC OneLoopAi als kontinuierlicher Kreislauf, der Erkennung, Erkenntnisse und Maßnahmen auf Kundenseite und auf Anbieterseite miteinander verknüpft. Die Lösung lässt sich direkt in Entwicklungsumgebungen wie Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps und Bitbucket integrieren, wodurch eine live verfügbare, gemeinsame Übersicht über den Fortschritt der Bereitstellung, die KI-Nutzung und aufkommende Risiken gewährleistet wird.

Von Entwicklern für den Einsatz in der Praxis konzipiert

HTEC OneLoopAi ist kein konzeptionelles Rahmenwerk die Lösung wird von HTEC aktiv bei allen eigenen Aktivitäten eingesetzt. Sie ist in das Bereitstellungsmodell von HTEC integriert und kombiniert Echtzeit-Engineering-Daten mit strukturiertem Feedback von Teams und Kunden, um einen kontinuierlichen "Value Realized on Investment" (VROI)-Kreislauf zu schaffen.

Dank dieser Live-Umgebung können sowohl HTEC als auch seine Kunden auf Basis derselben Datenquelle arbeiten, den Fortschritt verfolgen, Risiken steuern und Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Einblicken treffen, anstatt sich auf nachträglich erstellte Berichte zu stützen.

Ein neuer Standard für Transparenz und den Nutzen von KI

HTEC OneLoopAi führt ein neues Maß an Transparenz in die technische Umsetzung ein. Die Leistung wird anhand von Branchenstandards wie den DORA-Kennzahlen gemessen, ergänzt durch unternehmensspezifische KPIs wie den Einsatz von KI, die Produktivität, die Nutzung von KI-Tools und die Kosteneffizienz.

Mit diesem zweigleisigen Modell können Unternehmen nicht nur die erzielte Leistung verfolgen, sondern auch den tatsächlichen Beitrag der KI zu den Ergebnissen nachvollziehen, wodurch der Mehrwert sichtbar und messbar wird und in Echtzeit in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden kann.

Vorteile durch intelligente Lieferleistungsanalyse weiter ausbauen

Darüber hinaus wird die proprietäre Backstage-Funktion von HTEC aktiv genutzt und bündelt jahrzehntelanges technisches Fachwissen in einer dynamischen Bibliothek aus Bereitstellungsbeschleunigern, Frameworks und wiederverwendbaren Ressourcen. Die Kunden können diese Funktion optional zu ihrer HTEC OneLoopAi-Bereitstellung hinzufügen und im Laufe der Zeit ihr eigenes Backstage aufbauen, damit ihre Teams schneller implementieren und auf bewährten Ansätzen aufbauen können, anstatt bei Null anzufangen.

Das Ergebnis ist nicht nur eine schnellere Bereitstellung, sondern ein immer größer werdender Vorteil, da jede Interaktion die nächste verstärkt.

Definition einer neuen Kategorie: KI für die Orchestrierung der Wertschöpfung

HTEC OneLoopAi definiert die Art und Weise neu, wie Unternehmen die Bereitstellung von KI verwalten. Was vormals durch fragmentierte Transparenz und verzögerte Berichterstattung gekennzeichnet war, wird nun durch ein Modell ersetzt, das auf kontinuierlichen Einblicken, gemeinsamer Verantwortung und einer Beschleunigung der Produktion basiert.

Durch die Vereinheitlichung der KI-Nutzung, der Umsetzungsabläufe und des geschäftlichen Nutzens in einem einzigen Echtzeit-Kreislauf führt HTEC eine neue Kategorie ein: die Orchestrierung der Wertschöpfung durch KI, durch die Unternehmen die Auswirkungen der KI in Echtzeit erkennen, messen und skalieren können.

"Unternehmen investieren derzeit massiv in KI, doch viele von ihnen haben nach wie vor Schwierigkeiten, den Nutzen von KI im laufenden Betrieb zu erfassen, sowohl hinsichtlich der Einführung als auch der Kosten", so Darko Todorovic, CTO bei HTEC. "HTEC OneLoopAi bietet in Echtzeit Einblicke in die Art und Weise, wie KI eingesetzt wird, wo sie Wirkung zeigt und wie sie die Bereitstellung hochwertiger Ergebnisse beschleunigt. Dabei wird sichergestellt, dass sowohl Kunden als auch die Projektteams auf dieselbe verlässliche Informationsquelle zurückgreifen und gemeinsame Entscheidungen treffen können."

Über HTEC

Die HTEC Group Inc. ist ein weltweit tätiges Technologie- und Engineeringunternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, das KI-basierte Full-Stack-Lösungen bereitstellt, mit denen Unternehmen systematisch von der Strategie bis zur Produktion gelangen. Durch erstklassige Ingenieure mit Kompetenzen in den Bereichen digitale Strategie, Design und Unternehmensaufbau unterstützt HTEC den gesamten Produktlebenszyklus von der Ideenfindung bis zur Umsetzung.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Anwendung von KI und maschinellem Lernen in Unternehmensumgebungen verfügt HTEC über fundiertes Fachwissen über den gesamten Technologie-Stack hinweg vom Chip bis zur Anwendung, einschließlich Data Engineering, Modelloptimierung und Entwicklung von KI-Anwendungen. So wird sichergestellt, dass neue Technologien zu einem messbaren ROI, skalierbarem Wachstum und nachhaltigen geschäftlichen Ergebnissen führen. HTEC überwindet die Lücke zwischen Vision und Umsetzung und hilft so weltweit führenden Unternehmen dabei, das Machbare zu definieren und es erfolgreich zu skalieren.

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