Da künstliche Intelligenz nun aus dem Experimentierstadium in die Unternehmenspraxis übergeht, entsteht eine neue Realität: Die Skalierung von KI ist nicht mehr nur eine technologische Herausforderung, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für die Transformation.

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Die FPT Corporation gab heute die Veröffentlichung einer globalen Studie zum Thema "Thought Leadership" mit dem Titel "From Pilots to Reusable Platforms: A Blueprint for Scaling Enterprise AI" bekannt. Die am 8. Juli 2026 veröffentlichte Studie wurde von Forrester Consulting im Auftrag von FPT durchgeführt und untersucht, wie Unternehmen in verschiedenen Regionen und Branchen ihre KI-Initiativen vorantreiben und warum es vielen nach wie vor nicht gelingt, die anfängliche Dynamik in nachhaltige, unternehmensweite Vorteile umzusetzen.

Die Studie unter Führungskräften stützt sich auf eine globale Umfrage unter 397 Entscheidern im Management- und Technologiebereich sowie ausführliche Interviews mit Führungskräften aus Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Japan aus verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, verarbeitendes Gewerbe, die Energiewirtschaft und Sport.

Unternehmen treiben die Einführung von KI in großem Maßstab voran, doch der Weg zu unternehmensweiten Wirkungen verläuft nach wie vor uneinheitlich. Die Studie zeigt ein einheitliches globales Muster: Während 51 der Unternehmen mindestens 5 ihres IT-Budgets für KI bereitstellen, fühlen sich nur 26 in der Lage, KI operativ zu nutzen. KI wird größtenteils eingesetzt, um operative Vorteile zu erzielen wobei Automatisierung und Kostensenkung zu den wichtigsten Faktoren zählen -, doch relativ wenige Unternehmen gestalten ihre Geschäftsmodelle bislang auf der Grundlage von KI neu. Nur 34 befolgen ein "AI-First"-Betriebsmodell

Je ehrgeiziger die Anwendungsfälle werden, desto mehr strukturelle Einschränkungen treten auf. Die Studie nennt die Komplexität der Integration (41 %) und Datensilos (38 %) als die größten Hindernisse für die operative Umsetzung von KI, insbesondere in datenintensiven und operativen Umgebungen. Abgesehen von der Technologie berichten nur 39 der Unternehmen über wesentliche Fortschritte bei der Abstimmung von Strategie, Governance und Betriebsmodellen wobei ein allgemeines Ungleichgewicht zwischen den Zielen im Bereich KI und der Bereitschaft deutlich wird, KI auf konsistente und kontrollierte Weise zu skalieren.

Gleichzeitig tun sich Unternehmen nach wie vor schwer, die Auswirkungen von KI so zu messen, dass dies Entscheidungen zur Skalierung unterstützt. Es ist bemerkenswert, dass 35 überhaupt keine Messwerte erheben und 10 messen die Ergebnisse der KI nicht, was es schwierig macht, zu entscheiden, welche Initiativen ausgeweitet und welche zurückgestellt werden sollten. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass selbst vielversprechende Anwendungsfälle in der Pilotphase ins Stocken geraten, da es keine klaren Wege zur unternehmensweiten Einführung gibt.

Infolgedessen überdenken Unternehmen derzeit, wie sie KI skalieren nicht als isolierte Implementierungen, sondern als koordinierte Systeme über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Bei der Auswahl von Partnern für Unternehmens-KI legen sie zunehmend Wert auf die Fähigkeit, Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb von KI-Systemen in großem Maßstab über den gesamten Lebenszyklus hinweg (48 %) zu steuern, unterstützt von hoher Kompetenz im Hinblick auf Governance und Sicherheit (48 %) und die nahtlose Eingliederung in bestehende Systeme (47 %)

Regionale Präferenzen spiegeln diesen Wandel wider: Die Nachfrage nach Kompetenzen für den gesamten Lebenszyklus ist in Nordamerika (59 %) und der EMEA-Region (54 %) besonders stark, während Unternehmen in der APAC-Region und in Japan größeren Wert auf eine durchgängige strategische und operative Unterstützung legen. Dies deutet auf einen umfassenden Wandel zu Partnerschaftsmodellen hin, die gemeinsame Innovation und wiederholbare Umsetzung ermöglichen ein entscheidender Schritt für Unternehmen, die über Pilotprojekte hinausgehen und einen nachhaltigen, unternehmensweiten Mehrwert aus KI erschließen möchten.

"Wir sind der Ansicht, dass diese Studie die Erkenntnisse aus der jahrzehntelangen Erfahrung von FPT bei der Zusammenarbeit mit globalen Kunden aus verschiedenen Branchen bestätigt. Dabei haben wir beobachtet, dass die Ambitionen im Bereich KI rasch zunehmen, die Skalierung jedoch nach wie vor die eigentliche Herausforderung darstellt", sagte Pham Minh Tuan, Executive Vice President von FPT Corporation und CEO von FPT Software "Da KI-Ökosysteme immer komplexer werden, können Unternehmen nicht mehr isoliert vorgehen sie benötigen Partner, die Strategie, Integration, Governance und Betrieb miteinander verbinden, um Innovationen in eine wiederholbare, unternehmensweite Umsetzung zu verwandeln. Bei FPT fühlen wir uns verpflichtet, unsere Kunden in jeder Phase ihres Weges zu unterstützen, und ihnen dabei zu helfen, KI so zu skalieren, dass ihre Unternehmen stärker, schneller, sicherer und effizienter werden - was schließlich zu resilienteren Organisationen führt, die bereit sind für den nächsten KI-Schritt."

FPT's AI-First-Ansatz wird unterstützt von ihrer KI-Plattform FleziPT sowie einem globalen Team von mehr als 30.000 durch KI unterstützte Ingenieure, KI-Fabriken in Vietnam und Japan und Kooperationen mit weltweit führenden KI-Unternehmen, um Innovation und Umsetzung in großem Maßstab voranzutreiben. So kann FPT den Einsatz von KI durch maßgeschneiderte Lösungen skalieren und die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Nachverfolgbarkeit verbessern. Das Ergebnis sind eine um bis zu 60 optimierte Entwicklungszeit, über 50 weniger Nacharbeiten und eine Steigerung der Produktivität von Entwicklern um 30 %.

Auch hat das Unternehmen vor Kurzem FPT CASAN auf den Markt gebracht, eine umfassende Methodik für die KI-Transformation. Sie soll Unternehmen dabei unterstützen, den Schritt von vereinzelten Experimenten hin zu einer skalierbaren, praxisnahen KI-Einführung zu vollziehen. Basierend auf einem fünfstufigen, KI-nativen Rahmenwerk "Curious", "Augmented", "Standard", "Automatic" und "Native" bietet FPT CASAN einen strukturierten Fahrplan zur Bewertung der KI-Bereitschaft, zur Stärkung der Governance und zur Operationalisierung von KI in allen Kerngeschäftsfunktionen. Das Modell unterstützt Unternehmen dabei, fragmentierte KI-Maßnahmen in KI-native Abläufe mit messbaren Geschäftsergebnissen umzuwandeln.

Mit dieser Studie möchte FPT einen stärker auf Zusammenarbeit und gemeinsame Innovation ausgerichteten Ansatz für die Einführung von KI fördern und Unternehmen in verschiedenen Phasen dabei unterstützen, KI leistungsfähiger, schneller, sicherer und effizienter zu skalieren um letztendlich eine widerstandsfähigere und zukunftsfähige Transformation zu ermöglichen. Studie herunterladen: hier.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam, der in mehr als 30 Ländern und Regionen tätig ist. In den letzten drei Jahrzehnten hat FPT Millionen von Menschen und Zehntausenden von Organisationen weltweit stets leistungsstarke Lösungen bereitgestellt. FPT konzentriert sich dabei vor allem auf strategische Technologien und treibt damit kontinuierlich Innovationen in verschiedenen Branchen voran. Als AI-first-Unternehmen möchte FPT die Position Vietnams auf der globalen Technologielandkarte stärken und weltweit führenden Unternehmen erstklassige KI-gestützte Lösungen bereitstellen. 2025 erzielte FPT einen Gesamtumsatz von 2,66 Milliarden US-Dollar und beschäftigte in seinem Kerngeschäft über 54.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter https://fptsoftware.com/.

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