Krypto News: Ethereum baut sich komplett um - warum der Markt trotzdem nicht reagiert

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Vitalik Buterin hat am 4. Juli die ambitionierteste Protokoll-Überarbeitung seit dem Merge von 2022 vorgestellt, und ETH bewegt sich kaum. Die "Lean Ethereum"-Roadmap soll fast jede Schicht des Netzwerks in drei bis vier Jahren ersetzen, von der Konsensmechanik bis zur virtuellen Maschine. Quantensicherheit, nativer Datenschutz und eine Skalierung auf bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde stehen im Zentrum des Plans. Trotzdem handelt ETH bei rund 1.774 Dollar und kämpft mit dem technischen Widerstand bei 1.803 Dollar. Prediction-Märkte geben Ethereum eine 57-Prozent-Chance, im Juli die 1.900-Dollar-Marke zu erreichen, doch nur 32 Prozent rechnen mit 2.000 Dollar. Gleichzeitig hat die Ethereum Foundation rund 20 Prozent ihrer Belegschaft abgebaut und ihr Budget um 40 Prozent gekürzt. Fünf ehemalige Foundation-Forscher haben im Juni bereits Ethlabs gegründet und übernehmen Teile der Arbeit. Dieser Artikel zeigt, was die aktuellen Krypto News für ETH-Halter bedeuten und warum ein Meme-Coin-Projekt mit fertigem Produkt von genau dieser Wartezeit profitiert.

Krypto News: Lean Ethereum als größter Umbau seit dem Merge - ETH kämpft trotzdem um 1.800 Dollar

Vitalik Buterin veröffentlichte am 4. Juli auf X eine aktualisierte Roadmap, die er als dritte große Iteration von Ethereum beschrieb, vergleichbar mit dem Merge von September 2022. Der Plan entstand nach Forschungstreffen in Berlin Ende Juni und früheren Sitzungen mit Entwicklerteams auf Svalbard im April. Im Kern sollen Validatoren künftig nicht mehr jede Transaktion selbst ausführen, sondern Blöcke über rekursive STARK-basierte Beweise verifizieren. Die Quantensicherheit hat laut Buterin massiv an Priorität gewonnen, und ein quantensicheres Design für Blobs steht als dringendste Aufgabe auf der Liste.

Der ETH-Kurs notiert am 7. Juli bei rund 1.774 Dollar und zeigt ein Wochenplus von 12 Prozent, laut CryptoRank. Die entscheidende technische Hürde liegt bei 1.803 Dollar, wo der Supertrend-Indikator und der 50-Tage-EMA bei 1.804 Dollar einen doppelten Widerstand bilden. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 27 und signalisiert Angst im Markt. Auf dem Vier-Stunden-Chart zeigt ETH zwar kurzfristige Stärke, doch auf dem Tages- und Wochenchart bleibt das Bild bärisch, weil der 200-Tage-Durchschnitt seit Juni fällt.

Parallel zur Roadmap befindet sich die Ethereum Foundation im tiefsten Umbau ihrer Geschichte. Rund 54 Stellen wurden gestrichen, was 20 Prozent der Belegschaft entspricht, und das Jahresbudget wurde um etwa 40 Prozent reduziert, laut Memeburn. Mehr als zehn leitende Mitarbeiter haben die Foundation allein 2026 verlassen, darunter Co-Direktorin Hsiao-Wei Wang im Juni. Fünf ehemalige Foundation-Forscher gründeten daraufhin Ethlabs mit Unterstützung von Bitmine und Ethereum-Mitgründer Joe Lubin. Der Analyst Ignas bezeichnete den Plan als vielversprechend, warnte jedoch, die Foundation habe in der Vergangenheit Fristen wiederholt nicht eingehalten. Die Krypto News rund um Ethereum zeigen ein Netzwerk, das sich erst in Jahren vollständig umbaut, und genau diese Wartephase lenkt den Blick auf Projekte, die bereits heute funktionsfähig sind.

Pepeto: Presale-Netzwerk mit PepetoSwap, Cross-Chain-Bridge und erwartetem Binance-Listing

Wenn die größten Upgrades eines Netzwerks erst 2028 oder 2029 ihre volle Wirkung entfalten, sucht Kapital nach Einstiegen mit fertigem Produkt und festem Preis. Genau diese Lücke füllt ein Presale-Projekt, das seine Tools schon vor dem Listing live geschaltet hat.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk, das von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt wurde und heute PepetoSwap sowie eine Cross-Chain-Bridge betreibt. PepetoSwap verarbeitet Meme-Token-Swaps in dem Tempo, das Trader benötigen, und die Bridge erledigt den Cross-Chain-Transfer von Vermögenswerten in einem einzigen Schritt. Damit entfallen die separaten Wallets und die wiederholten Gasgebühren, die den Prozess normalerweise verlangsamen. Das spart Tradern sowohl Zeit als auch Kosten bei jedem einzelnen Swap.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die vollständige Codebasis verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Käufer von einem auditierten und abgesicherten Smart Contract profitieren. Wallets haben seitdem mehr als 10 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token eingesetzt. Der gesamte Token-Vorrat umfasst 420 Billionen Token und bildet die Grundlage für das erwartete Binance-Listing. Jede Krypto-Nachricht, die regulatorische Klarheit verzögert, stärkt die Position von Presale-Einstiegen, die nicht auf ein bestimmtes Gesetz angewiesen sind.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt das vollständige Tool-Set und die aktuelle Presale-Phase. Wenn das erwartete Binance-Listing eintritt, verschwindet der aktuelle Einstiegspreis, und jeder Token, der auf Presale-Niveau gekauft wurde, wird zur Basis, von der aus der offene Markt seinen Preis aufbaut. Kein gelisteter Coin mit voller Marktkapitalisierung bietet eine vergleichbare Ausgangslage. Krypto News über regulatorische Verzögerungen werden weiter durch die Schlagzeilen rotieren, doch der Einstieg bei Pepeto hängt von keiner politischen Entscheidung oder einem bestimmten Zeitplan ab. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Einstieg für Anleger, die handeln möchten, bevor die Phase wechselt.

Fazit

Die Krypto News rund um Ethereums Lean-Roadmap könnten langfristig das stärkste Protokoll der Branche hervorbringen, doch kurzfristig bleibt ETH im Kampf um die 1.800-Dollar-Marke. Der Einstieg, der gerade bei Pepeto verfügbar ist, existiert nicht mehr, wenn die nächste Presale-Phase beginnt. Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar mit einem funktionierenden PepetoSwap und einer Bridge eingesammelt, und das erwartete Binance-Listing rückt mit jeder Runde näher. Wenn das Listing den Presale schließt, trennt der Zeitpunkt die Wallets, die dabei waren, von allen, die zu lang gewartet haben. Sobald der Handel beginnt, schließt sich das Presale-Fenster.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die Lean-Ethereum-Roadmap für ETH-Halter?

Der Plan ersetzt fast jede Schicht des Protokolls in drei bis vier Jahren und setzt auf Quantensicherheit, nativen Datenschutz und Skalierung auf bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde. ETH handelt bei rund 1.774 Dollar und kämpft mit dem technischen Widerstand bei 1.803 Dollar, während die Ethereum Foundation 20 Prozent ihrer Belegschaft abgebaut und ihr Budget um 40 Prozent gekürzt hat.

Warum taucht Pepeto in den Krypto News auf?

Pepeto betreibt PepetoSwap, eine Cross-Chain-Bridge und ein von SolidProof vollständig auditiertes Presale-System mit einem erwarteten Binance-Listing, entwickelt von einem ehemaligen Binance-Experten. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das gesamte Tool-Set und den laufenden Presale-Einstieg.