Der ehemalige Global CMO von Nike und zweifache Olympiateilnehmer schließt sich WHOOP inmitten einer rekordverdächtigen weltweiten Wachstumsdynamik an

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistungsfähigkeit, hat heute Dirk-Jan "DJ" van Hameren zum Chief Marketing Officer ernannt. Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem WHOOP weltweit die Marke von 3 Millionen Mitgliedern überschritten hat, nachdem es in nur sieben Monaten die letzte Million Mitglieder gewinnen konnte. Der ehemalige Global Chief Marketing Officer von Nike und zweifache Olympiateilnehmer verstärkt WHOOP, um den Aufbau der weltweit führenden Marke für menschliche Leistungsfähigkeit und proaktive Gesundheit voranzutreiben.

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WHOOP Names Dirk-Jan "DJ" van Hameren (left) Chief Marketing Officer as Member Base Surpasses 3 Million

Van Hameren arbeitete über drei Jahrzehnte bei Nike, wo er sich von der Poststelle in der europäischen Unternehmenszentrale zu einem der einflussreichsten Führungskräfte im Marketing weltweit hocharbeitete. Er war als Executive Vice President und Chief Marketing Officer bei NIKE Inc. tätig und verantwortete die weltweite Marketingorganisation von Nike.

Van Hameren schließt sich WHOOP zu einer Zeit an, in der das Unternehmen eine Phase beispielloser Wachstumsdynamik erlebt. Im Laufe von mehr als einem Jahrzehnt hat WHOOP das Vertrauen der weltweit leistungsstärksten Sportler gewonnen, indem es ihnen dabei geholfen hat, ihre Leistung zu verstehen, zu trainieren und sich zu verbessern. Heute macht WHOOP dieselbe Leistungsmentalität Millionen von Menschen zugänglich, die ein längeres, gesünderes und leistungsfähigeres Leben führen möchten.

Diese Dynamik zeigt sich im Wachstum des Unternehmens: WHOOP hat kürzlich die Marke von 3 Millionen Mitgliedern weltweit überschritten, wobei die letzte Million Mitglieder innerhalb von nur sieben Monaten hinzukam. Die internationale Mitgliederzahl ist seit Januar 2023 um mehr als das 11-Fache gestiegen, und heute leben 58 der Mitglieder außerhalb der Vereinigten Staaten. WHOOP erreicht zudem ein breiteres Publikum als je zuvor: Die Zahl der Mitglieder im Teenageralter ist seit Januar 2023 um mehr als das 10-Fache gestiegen, die Zahl der weiblichen Mitglieder hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt, und die Mitgliederzahl bei Erwachsenen über 60 ist im Jahresvergleich um mehr als 130 gestiegen.

"Das nächste große Gesundheitsunternehmen wird mehr tun, als nur bahnbrechende Technologien bereitzustellen", so Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Es wird die Menschen auch dazu inspirieren, jeden Tag selbst die Kontrolle über ihre Gesundheit auszuüben. DJ hat seine Karriere damit verbracht, Marken aufzubauen, die die Kultur geprägt und Millionen von Menschen motiviert haben. Ich freue mich sehr, dass er diese Erfahrung nun bei WHOOP einbringen wird."

Van Hameren wird bei WHOOP für das globale Marketing verantwortlich sein, das die Bereiche Marke, kreative Gestaltung, internationale Märkte, Medien, Partnerschaften mit Sportlern und Sportverbänden sowie das Produkt-Storytelling umfasst. Er wird dazu beitragen, WHOOP weiter als Marke auszubauen, die ihre Wurzeln im Sport hat, Vertrauen in Gesundheitsfragen genießt und von Menschen geschätzt wird, die ihr volles Potenzial ausschöpfen möchten.

"Was ich an WHOOP so interessant fand, ist die enorme Chance, die sich hier bietet, und deren Bedeutung", so van Hameren. "Das Unternehmen ist bei Spitzensportlern hoch angesehen und hat eine unglaublich engagierte, weltweite Community mit mehr als drei Millionen Mitgliedern aufgebaut. Ich glaube jedoch, dass wir noch ganz am Anfang stehen. Proaktive Gesundheit wird zu einem der bestimmenden Themen unserer Generation werden und WHOOP wird die globale Marke aufbauen, die diesen Bereich prägt."

Bevor er Chief Marketing Officer bei Nike wurde, hatte van Hameren die Position des Global Vice President und General Manager von Nike Sportswear inne, wo er ein Umsatzwachstum von 7 Milliarden US-Dollar bei Nike Sportswear erzielte und maßgeblich zum Erfolg von Kultmarken wie Air Max, Air Force 1 und Tech Fleece beitrug. Während seiner Tätigkeit bei Nike verantwortete er zudem die Konzeption und Umsetzung der Livestrong-Initiative, der preisgekrönten "Dream Crazy"-Kampagne sowie das weltweite Marketing des Unternehmens für die Olympischen Spiele 2004, 2012 und 2024. Vor seiner Karriere in der Wirtschaft vertrat van Hameren die Niederlande als Bahnradfahrer bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona und 1996 in Atlanta.

Van Hameren wurde in die "Campaign US CMO 50" und die von Forbes erstellte Liste "World's Most Influential CMOs" aufgenommen. Nach seiner Zeit bei Nike war er Mitbegründer von Superconnector Sports, eröffnete mit Mailroom Marathon 7 sein eigenes Beratungsunternehmen und ist als Operating Advisor für Arctos Partners tätig.

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Über WHOOP

WHOOP bietet eine Wearable-Mitgliedschaft, die Menschen dabei hilft, ein gesünderes, längeres Leben zu führen und ihr außergewöhnliches Potenzial zu entfalten. Durch ein leistungsstarkes, rund um die Uhr tragbares Gerät mit einer Akkulaufzeit von 14 Tagen bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung in den Bereichen Schlaf, Erholung, Belastung, Fitness und Langlebigkeit. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blutdruck-Einblicke sowie die Blutbiomarker-Analyse von Advanced Labs. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die WHOOP täglich tragen, mehr als 90 zusätzliche Minuten Bewegung pro Woche verzeichnen, über zwei Stunden mehr Schlaf erhalten und eine um 10 höhere Herzfrequenzvariabilität aufweisen.

WHOOP genießt das Vertrauen von Millionen von Mitgliedern weltweit, darunter Sportler, globale Führungskräfte, Militärangehörige, Führungskräfte und Künstler, und ist zu einem modernen Symbol für ein diszipliniertes, bewusstes Leben geworden. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat mehr als 900 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingeworben, liefert in 56 Länder und ist in sechs Sprachen verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine einmonatige kostenlose Testphase zu starten, besuchen Sie whoop.com und verbinden Sie sich mit WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

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