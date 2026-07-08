OpenAI hat mit GPT-Live eine neue Generation von Sprachmodellen vorgestellt, die Gespräche mit KI natürlicher machen sollen. Künftig soll die Sprachfunktion von ChatGPT etwa gleichzeitig hören und sprechen können. Suchaufgaben werden delegiert. Gespräche mit KI so gestalten, dass es sich anfühlt, als würde man eine echte Konversation führen - dieses Ziel will OpenAI mit GPT-Live, einer neuen Generation von Sprachmodellen, erreichen. Zunächst sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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