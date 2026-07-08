Zcash Prognose: Kann das Ironwood-Upgrade nach dem 50-Prozent-Crash das Vertrauen wiederherstellen?

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ZEC hat die 500-Dollar-Marke zurückerobert und in nur 24 Stunden über zehn Prozent zugelegt, doch vor wenigen Wochen lag der Kurs noch bei 255 Dollar nach einem Absturz um die Hälfte. Eine vier Jahre alte Sicherheitslücke im Orchard Shielded Pool hätte es Angreifern ermöglicht, unbegrenzt gefälschte Token zu erzeugen. Die Entwickler patchten den Fehler innerhalb weniger Tage, und keine Ausnutzung wurde bestätigt, doch das Vertrauen war zutiefst erschüttert. Jetzt zielt das Ironwood-Upgrade auf eine Mainnet-Aktivierung um den 21. Juli mit einem neuen Shielded Pool und einem Prüfmechanismus. Die Zcash Prognose hängt in diesem Monat davon ab, ob dieses eine Upgrade den Vertrauensverlust rückgängig machen kann. ZECs AltRank kletterte bei LunarCrush auf Platz sechs, und 84 Prozent der Stimmung sind bullisch. Dieser Artikel untersucht die technischen Details von Ironwood, die entscheidenden Kursniveaus und ein Presale-Projekt, das Kapital sammelt. Die Zcash Prognose für den Juli wird zeigen, ob eine einzige technische Antwort auf einen fundamentalen Vertrauensbruch ausreicht.

Zcash Prognose Juli 2026: Ironwood als Vertrauenstest nach dem Orchard-Debakel

ZEC handelt aktuell bei rund 480 Dollar, nachdem der Token in den letzten 24 Stunden über zehn Prozent zugelegt hat und die 500-Dollar-Marke kurzzeitig zurückeroberte. Ende Mai entdeckte der Sicherheitsforscher Taylor Hornby eine vier Jahre alte Schwachstelle im Orchard Shielded Pool, die seit Mai 2022 existierte. Der Fehler betraf die halo2-Bibliothek und hätte einem Angreifer ermöglicht, ungültige Beweise zu erstellen und damit gefälschte Token zu erzeugen.

Der Kurs stürzte innerhalb von 48 Stunden um mehr als 50 Prozent ab, von über 600 Dollar auf rund 255 Dollar, und erschütterte das Vertrauen der Community. Die Entwickler veröffentlichten am 1. Juni einen Notfall-Patch, und laut Bitcoin.com wurde keine Ausnutzung der Schwachstelle bestätigt. Das am 6. Juni vorgeschlagene Ironwood-Upgrade führt einen neuen Shielded Pool ein, der auf dem gepatchten Code basiert, und ergänzt formale Verifizierung der Zero-Knowledge-Schaltkreise.

Der Turnstile-Mechanismus stellt sicher, dass nicht mehr ZEC den alten Pool verlassen können, als nachweislich hineingeflossen sind, was eine Überprüfung der Gesamtversorgung ermöglicht. Laut Decrypt ist die Testnet-Aktivierung seit dem 3. Juli live, und die Mainnet-Aktivierung zielt auf den 21. Juli bei Block-Höhe 3.417.100. Der Erholungsanstieg trug ZEC von 255 Dollar zurück über 480 Dollar, ein Plus von fast 90 Prozent seit dem Tief. Über 30 Prozent des gesamten ZEC-Angebots befinden sich in Shielded Pools, ein Allzeithoch, das zeigt, dass Halter auf Privatsphäre setzen.

Die Unterstützung liegt zwischen 390 und 398 Dollar, und die 500-Dollar-Marke wurde gerade zurückerobert, was den nächsten Widerstand bei 620 bis 650 Dollar in Reichweite bringt. Die Zcash Prognose für einen größeren Anstieg hängt davon ab, ob das Ironwood-Upgrade planmäßig Ende Juli landet. Während ZECs Erholung von einem einzigen Upgrade abhängt, arbeiten andere Projekte bereits mit funktionierenden Produkten und einem Preis, den kein Chart beeinflussen kann.

Pepeto zieht Kapital während der gleichen Angst, die gelistete Coins abstürzen ließ

Während die Zcash Prognose sich darum dreht, ob Ironwood das Vertrauen wiederherstellen kann, dürfte die Volatilität Privacy-Token trotz der Erholung weiter belasten. Pepeto hält seinen Presale-Preis, egal was der offene Markt tut, und diese Stabilität zieht Wallets weg von der Turbulenz. Ein fester Einstieg zum Presale-Preis bedeutet, dass die Listung die erste Rendite bestimmt, und genau dieser Abstand zieht Kapital in Richtung früher Token während der Panik.

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar gesichert, und der Token-Preis liegt bei 0,0000001871 Dollar. Der günstige Einstieg und die wachsende Wallet-Zahl erklären nur einen Teil des Interesses an dem Projekt. Ein ehemaliger Binance-Experte hat das gesamte Produktpaket aufgebaut, und jedes Werkzeug funktioniert bereits, während der Trading-Hub sich auf seine erste öffentliche Order vorbereitet.

Die Cross-Chain-Bridge sendet Vermögenswerte ohne Kosten über verschiedene Blockchains, sodass Halter beim Umschichten keinen Wert durch Gas verlieren. Man stelle sich einen Händler vor, der wissen möchte, ob ein Vertrag sicher ist, bevor er Kapital einsetzt. Der Risk Scorer übernimmt diese Aufgabe, indem er jede Position bewertet, bevor Kapital hineinfließt, und unsichere Verträge auf unverifizierten Chains erkennt.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass jedes Wallet auf geprüftem Boden einsteigt. Diese Schicht verifizierter Sicherheit ist der Grund, warum die offizielle Pepeto-Website täglich Kapital von Wallets verzeichnet, die Handeln statt Abwarten gewählt haben. Die offizielle Pepeto-Website protokolliert jede Phase, während das Gesamtangebot von 420 Billionen Token sich seiner Grenze nähert.

Die erwartete Binance-Listung wird einen öffentlichen Preis festlegen, und jeder Presale-Käufer sitzt bereits darunter. Während die Zcash Prognose auf ein einziges Upgrade setzt, liefert Pepeto ein komplettes Produktpaket, das den Markt nicht um Erlaubnis fragen muss. Der Unterschied zwischen Warten und Handeln zeigt sich in jedem Zyklus erst nach der Listung.

Fazit

Die Zcash Prognose tendiert Richtung Erholung für ZEC-Halter, doch der Markt kann sich jederzeit gegen jede Position bewegen. Genau deshalb ist ein Presale-Einstieg eine andere Kategorie als der Versuch, einem Chart hinterherzulaufen, der sich bereits bewegt hat. Die letzte Presale-Phase füllte sich schneller als geplant, und die aktuelle Phase füllt sich, während diese Zeilen geschrieben werden. Den Einstieg jetzt zu sichern bedeutet, auf der Seite zu stehen, die die Rendite einsammelt, anstatt von außen zuzuschauen. Mit mehr als 10 Millionen Dollar, die bereits eingeflossen sind, verkleinert jedes neue Wallet das verbleibende Angebot vor der erwarteten Binance-Listung. Das Zeitfenster zwischen Presale und Listing hat in früheren Zyklen die stärksten Ergebnisse geliefert.

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Was bestimmt die Zcash Prognose im Juli 2026?

Das Ironwood-Upgrade zielt auf eine Mainnet-Aktivierung Ende Juli, nachdem eine vier Jahre alte Schwachstelle den ZEC-Kurs um über 50 Prozent abstürzen ließ. Die Unterstützung liegt bei 390 bis 398 Dollar, die 500-Dollar-Marke wurde gerade zurückerobert, und der nächste Widerstand befindet sich bei 620 bis 650 Dollar.

Warum zieht Pepeto Kapital während der Zcash-Prognose-Debatte an?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar mit einer Cross-Chain-Bridge und einem Risk Scorer zum Presale-Preis gesichert. SolidProof hat den Code vor dem Start auditiert, und die offizielle Pepeto-Website zeigt ein Netzwerk, das bereits arbeitet, während die erwartete Binance-Listung näher rückt.