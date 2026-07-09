Bitcoin Prognose im Juli 2026: Ein Indikator zeigt den tiefsten Stand seit dem FTX-Crash

Anzeige / Werbung

Bitcoins realisiertes Gewinn-Verlust-Verhältnis fiel auf -0,35, den tiefsten Stand seit 43 Monaten. Dieser Wert trat zuletzt im Dezember 2022 nach dem FTX-Zusammenbruch auf. In der Vergangenheit markierten vergleichbare Werte jeweils große Wendepunkte im Markt. BTC handelt nahe $63.000 nach einer Erholung von rund 8 % vom Juni-Tief bei $58.190. Polymarket vergab eine 71-prozentige Chance, dass BTC im Juli $65.000 erreicht.

Die FOMC-Sitzung am 29. Juli unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh könnte die Richtung für den Sommer bestimmen. Die ETF-Abflüsse von 4,5 Milliarden Dollar im Juni waren der schlimmste Monat seit dem Start der Fonds 2024. Dieser Artikel analysiert die Bitcoin Prognose und zeigt, wo Kapital neben dem direkten Handel Positionen aufbaut. Die Daten deuten auf einen Markt, der zwischen einem möglichen Boden und erneuter Schwäche schwankt.

Bitcoin Prognose: Gewinn-Verlust-Verhältnis auf FTX-Niveau, während die Fed den Sommer bestimmt

CryptoQuant meldete, dass Bitcoins realisiertes Gewinn-Verlust-Verhältnis auf -0,35 fiel, den niedrigsten Wert seit dem Dezember 2022, als BTC nach dem FTX-Zusammenbruch unter $16.000 handelte, laut KuCoin. Dieses Verhältnis misst, wie viel des Bitcoin-Angebots im Gewinn oder Verlust liegt. In den Jahren 2015, 2019 und 2022 folgten auf vergleichbare Werte jeweils größere Erholungen statt weiterer Einbrüche. Bitwise-CIO Matt Hougan erklärte, der Juni-Crash auf $58.190 habe überschüssige Hebelwirkung aus dem Markt gedrückt.

Die Bitcoin Prognose hängt stark von der FOMC-Sitzung am 28. und 29. Juli ab. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh hielt die Zinsen bei seiner ersten Sitzung im Juni stabil und strich die erwartete Zinssenkung für dieses Jahr. Citi senkte die Bitcoin Prognose und das 12-Monats-Kursziel von $112.000 auf $82.000 und erwartet null neue Zuflüsse in die ETFs im nächsten Jahr, laut 24/7 Wall Street. Strategy, das Unternehmen, das seine Identität auf dem Halten von Bitcoin aufbaute, verkaufte erstmals seit 2022 BTC-Bestände.

Polymarket-Kontrakte zeigen eine 71-prozentige Wahrscheinlichkeit für $65.000 im Juli und 44 % für $67.500. Auf der Unterseite sehen Händler eine 38-prozentige Chance für einen Rückgang unter $57.500. BTC handelt nahe $63.000 und muss den 20-Tage-EMA bei $62.382 halten, um den Fall zurück in den Kanal zu bestätigen. Der 50-Tage-EMA bei $65.672 und der 200-Tage-Durchschnitt bei $75.516 liegen beide über dem aktuellen Kurs.

Die Basis-Bitcoin-Prognose sieht BTC zwischen $56.000 und $62.000 bis zur Fed-Sitzung, es sei denn, die ETF-Zuflüsse drehen dauerhaft. Ein Ausbruch über $63.800 würde den Abwärtstrend wahrscheinlich beenden, während ein Fall unter $56.200 die Zone von $50.000 bis $53.000 öffnen würde. Die Bitcoin Prognose bleibt damit im Juli eine Frage des Geduldsspiels, und genau diese Unklarheit lenkt Kapital in Einstiege, die nicht von der täglichen Kursbewegung abhängen.

Pepeto liefert Cross-Chain-Bridge und Risikobewertung in einem Meme-Coin-Presale

Die Bitcoin Prognose bleibt für Juli unsicher, und genau diese Unsicherheit treibt Kapital in Presale-Positionen. Wer nicht auf die Bestätigung eines BTC-Trends warten will, findet im Presale-Bereich eine Alternative mit festem Einstiegspreis.

Der Meme-Coin-Bereich bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, die jeden bestraft, der auf Bestätigung wartet, bevor er handelt. Kurse verschieben sich in Stunden statt in Tagen, und die Wallets, die profitieren, sind die, die vor dem klaren Chartsignal eingestiegen sind. Pepeto wurde von einem ehemaligen Binance-Experten gebaut, um Presale-Haltern genau diesen Vorteil zu geben, mit einem vollständigen Set an Trading-Tools, das vor dem öffentlichen Listing bereitsteht.

Die Cross-Chain-Bridge erlaubt es Haltern, Token zwischen Netzwerken zu bewegen, ohne auf eine einzige Blockchain beschränkt zu sein, und der Risiko-Score prüft die Vertragssicherheit vor jeder Handelsbestätigung. Der PepetoSwap-Trading-Hub wickelt Orders über unterstützte Handelspaare ab, und die Bridge verbindet Wallets auf verschiedenen Chains über eine einzige Schnittstelle. Der Risiko-Score markiert unsichere Verträge, bevor Kapital sie berührt, was eine Sicherheitsebene bietet, die viele Plattformen nicht haben. Ein Kurs-Tracker liefert Live-Daten zu jeder gelisteten Adresse, damit Nutzer ihre Entscheidungen auf Echtzeitinformationen stützen können.

Alle Tools laden in einem einzigen Dashboard mit beschrifteten Bereichen und direktem Zugang, ohne Extra-Schritte und ohne versteckte Funktionen. Große Adressen und kleinere Käufer haben ihre Pepeto-Positionen aufgestockt, während jede Phase sich füllt. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, aus einem festen Gesamtangebot von 420 Billionen Token, das SolidProof vollständig geprüft und verifiziert hat, bevor die erste Einzahlung möglich war. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg weiterhin als verfügbar, mit einem erwarteten Binance-Listing auf dem Weg. Der Presale-Preis und die feste Tokenstruktur schaffen einen Einstiegspunkt, den der Listing-Tag durch einen öffentlichen Börsenkurs ersetzen soll.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt eine Erholung, deren Bestätigung noch Wochen dauern könnte. Bei Pepeto hat der Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, mit einer Cross-Chain-Bridge, einem Risiko-Score und einem erwarteten Binance-Listing. Die heute verfügbare Position verändert sich mit jeder Phase, weil die Stufen sich füllen und der Preis sich dem Listing-Niveau nähert. Anleger, die früh in vergleichbare Presales einstiegen, trafen eine Entscheidung, die sie von den anderen trennte, nämlich heute zu handeln statt morgen zurückzukommen. Das Presale-Fenster bei Pepeto verengt sich mit jedem Tag, und die Daten zeigen, dass Tausende Wallets bereits eingestiegen sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Wie lautet die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC handelt nahe $63.000, und Polymarket sieht eine 71-prozentige Chance auf $65.000 im Juli. Die FOMC-Sitzung am 28. und 29. Juli wird zusammen mit den ETF-Zuflüssen über die weitere Richtung entscheiden. Ein Ausbruch über $63.800 würde den Abwärtstrend beenden.

Warum beobachten Händler Pepeto neben der Bitcoin Prognose?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg unter dem Listing-Niveau mit einem funktionierenden Trading-Hub, einer Cross-Chain-Bridge und einem erwarteten Binance-Listing, was einen größeren Abstand zwischen Einstieg und möglichem Börsenkurs schafft als BTC bei den heutigen Kursen. Die offizielle Pepeto-Website dokumentiert den Fortschritt des Presales in Echtzeit.