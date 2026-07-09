Fastly bringt seine führende Cloud-Edge-Expertise ein, um den DIMPACT-Mitgliedern dabei zu helfen, ihre digitalen Kohlenstoff-Fußabdrücke zu verstehen und zu optimieren

Fastly, Inc. (NASDAQ: FSLY), eine weltweit führende Edge-Cloud-Plattform, hat heute bekannt gegeben, nun Mitglied von DIMPACT zu sein, einer Koalition führender Organisationen, die gemeinsam daran arbeiten, Wegbereiter der Branche und politische Entscheidungsträger für sinnvolle, wissenschaftlich fundierte Lösungen zu gewinnen, mit denen die Umweltauswirkungen der Bereitstellung digitaler Medienprodukte verringert werden können.

Fastly ist der erste Anbieter einer Edge-Cloud-Plattform, der sich der Koalition angeschlossen hat, und bringt wichtige Daten aus der Praxis zu Edge-Netzwerken sowie Fachwissen im Bereich Infrastruktur sowie einen transparenten Ansatz bei der Berechnung und Berichterstattung von Emissionen in die Koalition ein, um großen Medien-, Streaming- und Verlagsunternehmen dabei zu helfen, ihren digitalen Kohlenstoff-Fußabdruck zu verstehen und zu optimieren.

"Wir freuen uns sehr, Fastly in der DIMPACT-Initiative willkommen zu heißen. Durch ihre Beteiligung stärken sie die Fähigkeit von DIMPACT, einen genaueren, datengestützten Ansatz zur Messung und Reduzierung digitaler Emissionen voranzutreiben", so Jason Bell, Director bei SLR Consulting und Executive Sponsor von DIMPACT. "Für die präzise Berechnung digitaler Emissionen ist ein tiefgreifendes Verständnis jedes einzelnen Daten-Hops vom Ursprung bis zum Endgerät des Nutzers erforderlich. Durch die Expertise von Fastly im Edge-Bereich wird ein entscheidendes Puzzleteil hinzugefügt und die Branche kommt einem transparenten, standardisierten Konzept für die digitale Dekarbonisierung einen Schritt näher."

Durch den zunehmenden Konsum digitaler Medien sind die Emissionen bei der Datenübertragung für viele Unternehmen zu einer Priorität geworden, die die Auswirkungen von Scope-3-Treibhausgasemissionen (THG) reduzieren wollen also die indirekten Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen. DIMPACT stellt Entscheidungsträgern aus der Branche zuverlässige Daten, aussagekräftige Erkenntnisse und leicht zugängliche Ressourcen zur Verfügung, die dazu beitragen können, den Kohlenstoff-Fußabdruck bei der Bereitstellung digitaler Medienprodukte zu verringern. Außerdem fungiert DIMPACT als Katalysator für die Zusammenarbeit, die Bündelung von Kräften und die Koordinierung einer Branche, in der die Umweltauswirkungen durch ein komplexes System von Akteuren und Beteiligten beeinflusst werden.

"Digitale Inhalte, einschließlich KI-generierter Datenverkehr, haben weiterhin einen enormen Einfluss auf die Gestaltung des Internets. Wir möchten der Digitalmedienbranche daher die detaillierten Daten und handlungsrelevanten Erkenntnisse an die Hand geben, die Unternehmen benötigen, um ihre digitale Präsenz zu verstehen und zu optimieren. Wir engagieren uns für eine branchenweite Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass das Internet der Zukunft nicht nur schneller und sicherer, sondern auch nachhaltiger ist", so Eoghan Kelly, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei Fastly. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den DIMPACT-Teilnehmern und wollen die Branche auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung bei der Verbreitung digitaler Inhalte unterstützen."

Um mehr über Fastlys Nachhaltigkeitsansatz zu erfahren, lesen Sie den Blogbeitrag unter Fastly.com.

Über DIMPACT

DIMPACT ist eine "Think-and-Do"-Koalition, die Vordenker der Branche und politische Entscheidungsträger zusammenbringen möchte, um sinnvolle, wissenschaftlich fundierte Lösungen zu identifizieren, die die Umweltauswirkungen der Bereitstellung digitaler Medienprodukte verringern. Mit Unterstützung von SLR Consulting Ltd bringt DIMPACT führende Köpfe der Branche und Vordenker zusammen und fördert den Austausch von Forschungsergebnissen, Ressourcen und bewährten Verfahren, um die Zusammenarbeit zu stärken und Maßnahmen schneller umzusetzen. Erfahren Sie mehr: https://dimpact.org/.

Über Fastly

Die leistungsstarke und programmierbare Edge-Cloud-Plattform von Fastly unterstützt die führenden Marken der Welt bei der Bereitstellung schneller, sicherer und ansprechender Online-Erlebnisse durch Edge-Computing-Lösungen, Bereitstellungsdienste, Sicherheitsmaßnahmen und Beobachtungsfunktionen, die die Website-Performance verbessern, die Sicherheit erhöhen und Innovationen auf globaler Ebene fördern. Im Vergleich zu anderen Anbietern bietet die leistungsstarke und moderne High-Performance-Plattformarchitektur von Fastly Entwicklern die Möglichkeit, sichere Websites und Apps mit einer kürzeren Markteinführungszeit und nachweisbaren, branchenführenden Kosteneinsparungen bereitzustellen. Unternehmen aus aller Welt, darunter Reddit, Universal Music Group und SeatGeek, vertrauen beim Upgrade ihres Interneterlebnisses auf Fastly. Erfahren Sie mehr über Fastly unter https://www.fastly.com und folgen Sie uns @fastly.

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ir@fastly.com

Ansprechpartner bei DIMPACT

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elawrence@slrconsulting.com