Die überzeichnete Finanzierungsrunde folgt auf die weltweit erste kompakte Protonentherapie an der Stanford Medicine finanziert wird damit eine einzige Plattform, die Bildgebung und Behandlung über mehrere Bestrahlungsmodalitäten hinweg abdeckt.

Leo Cancer Care ist das Medizintechnikunternehmen, das daran arbeitet, Bildgebungsverfahren und Behandlungsmethoden für Patienten in aufrechter, natürlicher Position zu entwickeln. Es gab heute den Abschluss einer überzeichneten D-Finanzierungsrunde in Höhe von $65-Millionen bekannt. Die Runde wurde angeführt von Yu Galaxy und heißt neue Investoren willkommen wie Eventide Asset Management Auch bestehende Investoren beteiligten sich erneut.

Führende Krebsinstitute wenden die Methode in aufrechter Haltung bereits an. Stanford Medicine führte am 4. Juni 2026 die weltweit erste Protonentherapie in aufrechter Haltung durch. Dana-Farber Cancer Institute und McLaren Health Care gehören zu den Einrichtungen, die die "Upright"-Plattform in ihre Programme aufgenommen haben eine Entwicklung, die sowohl weltweit führende akademische Zentren als auch kleinere, regionale, gemeindebasierte Netzwerke umfasst.

Dank der Finanzierungsmittel können die Produktion ausgeweitet, die Markteinführung beschleunigt und die klinische sowie die Produktentwicklung von Leo Cancer Care's integrierter Upright-Plattform fortgesetzt werden einschließlich Proton- und Photontherapie sowie Bildgebung Bei allen dreien kommt dieselbe vertikale Architektur zum Tragen, wodurch ein einheitlicher Ansatz für die Krebsversorgung von der Diagnose über die Planung bis hin zur Behandlung geschaffen wird.

Die Plattform basiert auf einem Grundprinzip: Da der menschliche Körper den größten Teil seines Lebens aufrecht verbringt, orientiert sich Leo bei der Entwicklung von Bildgebungs- und Behandlungsverfahren an dieser natürlichen Haltung.Immer mehr internationale Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass dies im Vergleich zu herkömmlichen Behandlungen in Rückenlage (liegend) zu einer gleichmäßigeren anatomischen Positionierung und einer höheren Organstabilität beitragen könnte. Das Herzstück der Plattform ist ein vertikales Bildgebungssystem, das von der FDA zugelassen und für zukünftige Anwendungsbereiche in der Radiologie vorgesehen ist, neben seinem Beitrag zur Planung der Behandlung und deren Durchführung.

Was die Behandlung angeht, so hat Leo's Marie Plattform am 4. Juni 2026 einen historischen Meilenstein erreicht, als Stanford Medicine die weltweit erste kompakte Protontherapie in sitzender Position durchgeführt hat. Behandelt wurde ein sieben Jahre altes Kind mit einem komplexen Gehirntumor. Indem der Strahlengang fixiert und stattdessen der sitzende Patient sanft gedreht wird anstatt eine mehrere Tonnen schwere Gantry zu bewegen ist dank Marie für die Durchführung der Protonentherapie nur noch ein Behandlungsraum erforderlich, der fünf Mal kleiner ist als bei Nutzung eines Gantry. Der Vergleich basiert auf tatsächlichen Bauplänen. So können Protonentherapieanlagen in bestehende Strahlentherapie-Räume integriert werden, um so die moderne Behandlung näher an die Patienten heranzubringen, die sie benötigen.

Neben der Finanzierungsrunde ist Leo Cancer Care eine wichtige strategische Partnerschaft mit einem internationalen Großunternehmen aus dem Gesundheitsbereich eingegangen - ein deutliches Zeichen, dass die größten Akteure der Branche nun ihr Augenmerk auf das "Upright"-Paradigma richten. Einzelheiten zur Zusammenarbeit werden in den kommenden Wochen gesondert bekannt gegeben.

"Was als Vision zur Verbesserung der Strahlentherapie begann, hat sich zu etwas viel Größerem entwickelt", sagte Stephen Towe, CEO und Mitgründer von Leo Cancer Care "Seit Jahrzehnten versucht die Branche, die Kosten der Krebsbehandlung zu senken, indem sie Geräte billiger macht und Funktionen weglässt. Unser Behandlungsansatz ist genau das Gegenteil wir wollen die Art und Weise, wie die Versorgung erfolgt, neu gestalten und dabei den Patienten und nicht die Maschine in den Mittelpunkt stellen, damit fortschrittliche Behandlungen auch Communities erreichen, die zuvor keinen Zugang dazu hatten, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, die Plattformstrategie in den Bereichen Protonen-, Photonen- und Bildgebungstechnologie voranzutreiben."

"Leo Cancer Care ist auf dem besten Weg, die Krebsbehandlung in mehr als zehn Ländern zu revolutionieren, wobei viele der Einrichtungen die ersten ihrer Art in ihrer Region oder ihrem Land sind", sagte PR Yu, Gründer von Galaxy und ein langjähriger Investor des Unternehmens. "Die von Leo entwickelten Technologien für die Strahlentherapie und Radiologie in aufrechter Position senken die Kosten und verkürzen die Dauer der Krebsbehandlung. Sie bieten Optionen, die es zuvor für pädiatrische Patienten und Patienten mit größerer Körpergröße nicht gab. Das Ergebnis ist ein deutlich besserer Zugang sowohl zur Strahlentherapie als auch zur diagnostischen Radiologie für eine weitaus größere Bevölkerungsgruppe."

Über Leo Cancer Care

Mehr Informationen finden Sie unter: www.leocancercare.com.

Hinweise an die Herausgeber

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Stanford Medicine erste kompakte Protonbehandlung in aufrechter Position (Stanford Newsroom)

Leo Cancer Care Newsroom vorherige Mitteilungen

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Ebenso wenig darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Aussagen zu den Zukunftsplänen, Produkten, klinischen und kommerziellen Anwendungen, Partnerschaften, dem Produktionsumfang und der internationalen Expansion von Leo Cancer Care sind zukunftsgerichtet und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen.

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