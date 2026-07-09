Teamily AI (https://Teamily.ai) gab heute gemeinsam mit seiner agentischen KI-Infrastrukturplattform TensorOpera AI (https://TensorOpera.ai) die öffentliche Vorstellung seiner sozialen Mensch-KI-Plattform bekannt, einem Produkt-Stack, der bereits mehr als 5 Millionen Nutzer bedient hat. Die erste öffentliche Vorstellung, die heute in Palo Alto beginnt und gleichzeitig in dutzenden von Ländern erfolgt, öffnet den vollständigen Stack für jedermann und verfolgt eine einzige Mission: den Auf- und Ausbau eines Unternehmens für jede Person und jedes Team einfach zu machen.

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"Jetzt ist der Zeitpunkt, zu dem wir unsere Türen der Welt öffnen", sagten Mitgründer Dr. Aiden Chaoyang He und Professor Salman Avestimehr. "Wir möchten, dass jede Person und jedes Team in der Lage ist, von der Idee zum Produkt zu gelangen, vom Produkt zum Markt und vom Markt zu Wachstum und Investition, und zwar mit einem KI-nativen Team an ihrer Seite."

Im Kern ermöglicht es Teamily AI Menschen und KI, gemeinsam in einem KI-nativen Messenger zu arbeiten, und bietet Teams damit eine neue Möglichkeit, sich verstärkende Intelligenz und Produktivität zu erzielen. Anstatt einen einzelnen Assistenten zu prompten, arbeiten Nutzer mit Teams von Agenten zusammen, die reale Arbeit erstellen, koordinieren und automatisieren können. So können sie etwa Folien und Dokumente schreiben, webseitenbasierte Produktprototypen erstellen, Monitoring-Dashboards aufsetzen, Marketing- und Social-Media-Kampagnen mit Closed-Loop-Datenerfassung durchführen und vieles mehr.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, Unternehmen in der gesamten Aufbau- und Wachstumsphase zu unterstützen, das heißt von der Idee über das Produkt bis hin zur Markteinführung, aber auch durch die operative Arbeit, die danach kommt. Dazu zählen Marktforschung, Wettbewerbsanalyse, juristische Forschung, Finanzverwaltung, Fundraising, Interaktion mit Kunden und Teamkoordinierung.

Der Weg zu Teamily AI

Teamily AI ist das Ergebnis einer vierjährigen Entwicklung, die vier wichtige Produkte umfasst: FedML, TensorOpera AI, AgentOpera und Teamily AI.

Die Grundlage bildete FedML, das erste Startup-Unternehmen der Gründer, das Unternehmen dabei half, Datensilos abzubauen und KI-Modelle mit privaten Daten zu trainieren, ohne diese Daten zusammenzuführen oder offenzulegen. Von Anfang an bestand das Ziel darin, reale Probleme von Unternehmen zu lösen und gleichzeitig Datenschutz, Sicherheit und Kontrolle sicherzustellen. Anfang 2024 lancierte das Team TensorOpera AI, das basierend auf dem Training mit privaten Daten eine Modellbereitstellung der Unternehmensklasse bot. TensorOpera AI ermöglichte es Unternehmen, Open-Source-Modelle privat bereitzustellen, sie nach dem Training anzupassen und zu verfeinern und sicher in Produktionsumgebungen zu betreiben. 2025 stellte das Team AgentOpera vor, eine agentische KI-Plattform für Unternehmen. AgentOpera bot einen Hardness-Layer für Agenten, inklusive Multi-Modell- und Multi-Agent-Orchestrierung, Speicherbetriebssystem, MCP-Konnektivität und Tool-Integration, sodass Unternehmen von einzelnen KI-Modellen auf koordinierte KI-Agent-Workflows umstellen konnten. Im Laufe dieser drei Phasen hat die Plattform Millionen von Nutzern bedient und dem Team geholfen, zu lernen, was Unternehmen am dringendsten brauchen: KI, die nicht nur leistungsstark ist, sondern zudem teamorientiert, operativ, vernetzt und bereit für reale Arbeit.

In den letzten sechs Monaten wurde diese Erfahrung in einem Produkt zusammengefasst Teamily AI. Allein in den letzten drei Monaten hat Teamily AI ein größeres Crowdtesting absolviert, bei dem rund 20.000 registrierte Nutzer und mehrere hundert zahlende Kunden die vollständige Plattform getestet und umfangreiches Produktfeedback und Ideen abgegeben haben.

Heute öffnet Teamily AI den vollständigen Stack für die breite Öffentlichkeit und bringt die Erfahrung, mehr als 5 Millionen Nutzer zu bedienen, in eine neue öffentliche Plattform, die jedem dabei helfen soll, ein Unternehmen auf- und auszubauen von der Idee über das Produkt bis hin zur Markteinführung und von den operativen Grundprozessen über das Fundraising bin hin zum Investment.

Produkt-Highlights

Teamily AI vereint einen vollständigen Produktivitäts-Stack, erstklassige Agenten, zusammenhängenden Kontext und ein lebendiges Gedächtnis, um alltägliche Unterhaltungen in fertige, kumulative Arbeit zu verwandeln. Die Plattform zeichnet sich durch sieben Kernfunktionen aus:

Ein vollständiger Produktivitäts-Stack verwandelt Unterhaltungen in fertige Arbeit. Teamily AI geht mit kollaborativen Studios für Webseiten, Folien, Dokumente und Dashboards über die bloße Chatfunktion hinaus. Menschen und Agenten können Unterhaltungen in echte Arbeitsergebnisse verwandeln. Bei komplexen Arbeitsabläufen können Menschen und Agenten über ein Messaging-natives Kommunikationsprotokoll gemeinsam als Team kommunizieren, delegieren und handeln. Erstklassige, einsatzbereite Agenten ab dem ersten Tag. Bei Teamily AI sind Agenten direkt in die Plattform integriert, anstatt eingeschränkte Bots zu einem Messenger hinzuzufügen. Diese Agenten, unterhalten sich, kooperieren und erstellen neben den Benutzern, in privaten Unterhaltungen, kollaborativen Studios und dem öffentlichen Feed. Nutzer können Agenten und Agenten-Teams innerhalb von Sekunden erstellen und anpassen, darunter KI-Zwillinge, Begleiter und Kollaborateure. Ein zusammenhängender Kontext verschafft Agenten den Überblick. Agenten funktionieren am besten, wenn sie volles Kontextwissen haben. Teamily AI bringt die Unterhaltungen, Beziehungen, Dokumente, Apps und Aktivität in offenen Ökosystemen eines Nutzers in einen zusammenhängenden Kontext, damit Agenten den Überblick behalten, ohne dass der Nutzer Informationen wiederholen muss. Lebendiges Gedächtnis lernt bei jeder Unterhaltung. Für Teamily AI ist Speicher mehr als nur ein durchsuchbarer Chatverlauf. Sein lebendiges Gedächtnis kann sich bei jeder Unterhaltung ständig selbst aufbauen, aktualisieren und neu organisieren und lernt so im Laufe der Zeit das Wissen, die Präferenzen, den Geschmack und die Beziehungen der einzelnen Nutzer. Das beste Modellteam meistert jede Aufgabe. Teamily AI ersetzt ein einzelnes statisches Modell durch einen kontextbewussten semantischen Router, der die beste Kombination aus Modellen und Agenten für jede Aufgabe auswählt. Dadurch wird basierend auf den Zielen des Benutzers das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Kosten und Qualität erzielt. Sich selbst optimierende Intelligenz verbessert sich mit der Verwendung. Die Modelle, Agenten und Fähigkeiten von Teamily AI verbessern sich kontinuierlich durch die Kooperation von Menschen und Agenten in Echtzeit, sodass das System immer nützlicher wird, je mehr die Teams mit ihm arbeiten. Durch ein Netzwerk gemeinsamer Intelligenz beginnt ein Benutzer nie allein. Im öffentlichen Feed von Teamily AI können Nutzer Ideen entdecken, Workflows remixen, bewährte Agenten abzweigen und gemeinsame Intelligenz nutzen, anstatt von Grund auf neu zu beginnen.

Blick in die Zukunft

Teamily AI möchte Unternehmen in jeder Phase ihres Lebenszyklus mit Mensch-KI-Teams unterstützen. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Teams dabei zu helfen, von der Marktforschung und Produktstrategie zu Design, Entwicklung, Test, Launch, Markteinführung, Marketing, Kundeninteraktion und datengetriebener Iteration mit Closed-Loop-Datenerfassung zu gelangen. Sie unterstützt außerdem die rechtliche, finanzielle und Fundraising-bezogene Arbeit, die den gesamten Unternehmensaufbau begleitet, einschließlich Marktanalyse und Investorenbeziehungen.

So formulieren die beiden Mitgründer von Teamily AI diese Zukunft:

"Wir haben vier Jahre lang alles aufgebaut, von den grundlegenden Modellen bis zu den Anwendungen oben drauf, und wir haben jedes Problem selbst durchgestanden", sagten die Mitgründer von Teamily AI. "Unsere Vision ist es, ein Unternehmen während seines gesamten Lebenszyklus zu begleiten von der Entscheidung, was gebaut werden soll, über den Entwurf und Versand des Produkts bis hin zu Markteinführung, Marketing und selbst rechtlichen und finanziellen Aspekten sowie Fundraising. Wir möchten, dass jedes Team problemlos ein Unternehmen auf- und ausbauen kann, und wir glauben, dass dies durch die Zusammenarbeit von Menschen und Agenten als Team Wirklichkeit werden kann."

Der Entwicklungsansatz sieht wie folgt aus: Zuerst erstellt KI alles, etwa Folien, Websites und Plattformen, Produkte und webcodierte Systeme, löst dabei sämtliche verwaltungstechnischen Probleme und verbindet sich mit den bestehenden Systemen eines Unternehmens. Von dort aus lassen sich die atomisierten grundlegenden Fähigkeiten in jeder Branche einsetzen: Aufbau von Produkten, Betreiben von Unternehmen und Produkten und Förderung von Produktwachstum und Unternehmensoperationen. Die beiden Mitgründer von Teamily AI vereinen Erfahrung aus über vier Jahren und fünf Startups. Sie kennen sich mit allem aus, von Grundlagenmodellen bis hin zu Top-Level-Anwendungen, und sind bestens mit möglichen Problemen im Unternehmenskontext vertraut. Unterstützt werden sie von einem Team, das seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Internetbranche ist. Das Team geht von einem einzelnen Ursprungspunkt aus, der Webseite, von wo aus es jeden einzelnen Schritt der Journey verknüpfen kann, mit datenbasierten Präsentationen, Dokumenten usw. in webbasierten Berichten und dynamischen Websystemen.

Teamily AI ist jetzt für Web, Mobilgeräte und Desktop verfügbar, darunter iOS, Android, Windows und Mac. Nutzer können auf https://teamily.ai einsteigen oder die App aus dem App Store und aus Google Play herunterladen.

Über Teamily AI

Teamily Inc. ist ein KI-Plattformunternehmen mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien. Seine Mission besteht darin, jedem Team den einfachen Auf- und Ausbau eines Unternehmens zu ermöglichen. Das Kernprodukt von Teamily, Teamily AI, ist die soziale Mensch-KI-Plattform, auf der Menschen und KI im Hinblick auf sich verstärkende Intelligenz und Produktivität zusammenarbeiten. Sie bietet einen schnelleren Weg, Unterhaltungen in Kreationen und Automatisierungen zu verwandeln von Web-Apps, Präsentationsfolien und Forschungsarbeiten bis hin zu Dashboards, Dokumenten, Videos und mehr. Teamily AI, das auf einem KI-nativen Messenger basiert, der als Agenten-Betriebssystem neu erfunden wurde, nutzt zusammenhängenden Kontext, lebendiges Gedächtnis und sich selbst optimierende KI-Agenten, die kontinuierlich neben ihren menschlichen Teamkollegen lernen und sich weiterentwickeln. Teamily Inc. wurde 2022 von Dr. Aiden Chaoyang He und Professor Salman Avestimehr geründet und wird von führenden US-amerikanischen Venture-Capital-Gesellschaften unterstützt.

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