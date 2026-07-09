Im Rahmen eines Forschungspilotprojekts werden die Signale aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare mit den innovativen Suchfunktionen von OpenAI kombiniert

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen im Bereich Konnektivität, gab heute bekannt, dass Cloudflare und OpenAI ein in seiner Art einzigartiges Forschungspilotprojekt starten, um zu untersuchen, wie Erkenntnisse von teilnehmenden Websites im globalen Netzwerk von Cloudflare KI-Suchmaschinen dabei helfen können, relevante Inhalte im offenen Web effektiver zu finden und zu indexieren. Der Schwerpunkt des Pilotprojekts liegt insbesondere auf der Verbesserung der Genauigkeit und Aktualität der Antworten. Durch die Nutzung der Echtzeit-Netzwerkinformationen von Cloudflare wie beispielsweise die Aktualität der Inhalte, die Qualität des Datenverkehrs und tatsächliche Seitenänderungen zielt das Projekt darauf ab, die Indizierung und das Crawling des Webs durch KI-Systeme zu verbessern.

"Durch die gemeinsame Nutzung unserer hochentwickelten Netzwerksignale können wir einen besseren Weg finden, die KI-Suche effizienter zu gestalten und den Menschen dabei helfen, schneller qualitativ hochwertige Antworten zu erhalten", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare.

Das globale Netzwerk von Cloudflare, hinter dem mehr als 20 des Internets verborgen sind, verschafft dem Unternehmen einen einzigartigen Einblick in die Veränderungen von Inhalten und das Verhalten des Datenverkehrs in Echtzeit. OpenAI steuert innovative Modelle, ein groß angelegtes Such- und Antwortsystem sowie echte Nutzeranfragen zum Testen bei. Gemeinsam werden die Unternehmen untersuchen, wie signalgesteuertes Crawling und Indexieren die Genauigkeit und Aktualität der Antworten verbessern können.

"Aktuelle Informationen sind wichtig, um den Nutzern von ChatGPT präzise Antworten liefern zu können", sagte Nick Ryder, Vice President of Research bei OpenAI. "Durch die Pilotphase mit Cloudflare können wir untersuchen, ob Erkenntnisse auf Netzwerkebene uns dabei helfen können, Inhalte effizienter zu identifizieren."

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "erwartet", "prüft", "plant", "geht davon aus", "könnte", "beabsichtigt", "strebt an", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter sowie andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf die Erwartungen, die Strategie, die Pläne oder die Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Fähigkeiten und der Wirksamkeit des globalen Netzwerks von Cloudflare sowie zu den Echtzeit-Netzwerkinformationen und den sonstigen Produkten und Technologien von Cloudflare, zu den Vorteilen, die den Kunden von Cloudflare durch die Nutzung des globalen Netzwerks von Cloudflare sowie der Echtzeit-Netzwerkinformationen und der sonstigen Produkte und Technologien von Cloudflare entstehen, die Partnerschaft von Cloudflare mit OpenAI und die daraus möglicherweise resultierenden Vorteile für die Kunden von Cloudflare, die potenzielle Chance für Cloudflare, durch die Partnerschaft mit OpenAI zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Umsatz mit bestehenden Kunden zu steigern, die technologische Entwicklung, die künftige Geschäftstätigkeit, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 8. Mai 2026 eingereicht wurde, sowie andere Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

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Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

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