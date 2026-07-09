XRP Kurs bei 1,13 Dollar nach Goldmans Ausstieg und acht Wochen positiver ETF-Zuflüsse

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Der XRP Kurs notiert am 8. Juli 2026 bei rund 1,13 Dollar und liegt damit fast 70 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Spot-XRP-ETFs sammelten seit ihrem Start insgesamt 1,47 Milliarden Dollar ein, mit acht Wochen positiver Zuflüsse in Folge. Goldman Sachs löste im ersten Quartal 2026 seine gesamte XRP-ETF-Position im Wert von 153,8 Millionen Dollar auf. Standard Chartered senkte das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar. Reicht institutionelles Kapital für den Ausbruch über 1,20 Dollar, oder zeigt die Marktkapitalisierung von 70 Milliarden Dollar, dass die großen Multiplikatoren woanders liegen?

XRP Kurs zwischen Goldmans Ausstieg und institutionellen Rekordzuflüssen im Juli 2026

Im März 2026 galt Goldman Sachs laut Forbes mit 153,8 Millionen Dollar in vier XRP-ETFs als größter institutioneller Halter. Die nächste SEC-Pflichtmitteilung im Mai erzählte eine völlig andere Geschichte, denn die komplette XRP-Position war aufgelöst. Die Bank schichtete ihr Kapital in Krypto-Aktien um und steigerte ihre Beteiligungen an Circle, Galaxy Digital und Coinbase um bis zu 249 Prozent. Italiens größte Bank Intesa Sanpaolo investierte dagegen 18 Millionen Dollar in den Grayscale XRP Trust und verdoppelte ihre gesamte Krypto-Position.

Die Ripple-SEC-Einigung am 1. Juli 2026 brachte regulatorische Klarheit und löste eine Rallye aus, die den XRP Kurs um 20 Prozent trieb. Spot-XRP-ETFs akkumulierten insgesamt 1,47 Milliarden Dollar an Zuflüssen nach acht positiven Wochen in Folge laut wallstreetONLINE. Der CLARITY Act liegt weiter im Senat auf Eis und kommt frühestens Ende Juli zur Abstimmung. Standard Chartered kürzte das Jahresendziel für den XRP Kurs von 8,00 auf 2,80 Dollar.

Mastercard benannte Ripple als Abwicklungspartner seines neuen KI-Zahlungsnetzwerks. Am 30. Juni stellte Ripple das XRPL Lending Protocol vor, das institutionelle Kreditmärkte direkt auf der Blockchain ermöglicht. Der XRP Kurs profitierte davon nur begrenzt.

Changelly prognostiziert für den XRP Kurs im Juli einen Durchschnitt von 1,17 Dollar mit einer Spanne zwischen 1,07 und 1,26 Dollar. Die Unterstützung liegt bei 1,00 Dollar, und der Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar entscheidet über die nächste Richtung. Polymarket gibt dem Token eine 70-prozentige Chance, den Juli über 1,20 Dollar abzuschließen. Bei 70 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bedeutet selbst ein Anstieg auf 2,80 Dollar nur rund 2,5 Mal den aktuellen Einstieg, und diese Begrenzung richtet den Blick auf einen ganz anderen Teil des Marktes.

Pepeto startet PepetoSwap als gebührenfreien Handelsplatz vor dem Börsen-Listing

Während der XRP Kurs mit Widerständen kämpft, die Monate brauchen, um durchbrochen zu werden, fließt Kapital in einen Presale mit kürzerem Zeithorizont. Bei einer Bewertung von 70 Milliarden Dollar liefert selbst das optimistischste Jahresziel keine Multiplikatoren, die Portfolios grundlegend verändern. Pepeto wurde von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins aufgebaut. Der Presale zog während des Markteinbruchs über 10 Millionen Dollar an Kapital an.

PepetoSwap bildet den Kern der Plattform als gebührenfreier Handelsplatz, der die Kosten beseitigt, die auf jeder anderen Börse die Rendite schmälern. Diese Handelsebene geht zusammen mit dem Token-Listing live und gibt Haltern vom ersten Tag an Zugang zum Handel ohne die Gebühren, die bei herkömmlichen Börsen anfallen. Die Cross-Chain-Bridge verbindet verschiedene Blockchain-Netzwerke miteinander und ermöglicht es Haltern, Token ohne Extragebühren oder den Wechsel zwischen Plattformen zu bewegen. Zusammen geben diese beiden Werkzeuge dem Projekt eine funktionierende Infrastruktur, die die meisten Meme-Coins weder versprechen noch liefern.

SolidProof führte vor dem Presale-Start eine lückenlose Codeprüfung durch, bei der sämtliche Verträge unabhängig verifiziert und auf der Blockchain dokumentiert wurden. Der Token-Vorrat umfasst 420 Billionen Einheiten, und der niedrige Einstiegspunkt bedeutet, dass der Weg zum erwarteten Listing-Kurs den gesamten Ertrag bestimmt. Die Geschwindigkeit, mit der die einzelnen Runden sich füllen, zeigt, dass die eintretenden Wallets kalkuliert handeln.

Die erwartete Binance-Notierung ist der Moment, in dem Presale-Positionen zum ersten Mal öffentlich handelbar werden. Die Pepeto-Plattform zeigt den Fortschritt jeder Runde live, und der Kapitalzufluss während einer Angstphase am Gesamtmarkt belegt echte Überzeugung. Die Spanne zwischen dem festen Einstieg und dem Eröffnungskurs an der Börse definiert den Gewinn, und dieses Zeitfenster besteht nur vor der Notierung.

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Fazit

Der XRP Kurs profitiert von ETF-Zuflüssen und der SEC-Einigung, doch bei 70 Milliarden Dollar Bewertung bleibt der Spielraum für neue Positionen eng. Pepeto vereint PepetoSwap, eine Cross-Chain-Bridge und ein erwartetes Binance-Listing in einem Presale. Solche Kombinationen aus echten Werkzeugen und einem nahen Listing erscheinen selten in einem Zyklus. Der XRP Kurs zeigt, dass große Token Monate für moderate Gewinne brauchen, während ein Presale den gesamten Multiplikator in einem Listing-Moment freisetzt. Wer vor diesem Moment einsteigt, sichert sich die Position, die nach der Börsenöffnung nicht mehr existiert. Der Countdown läuft, und mit jeder gefüllten Phase schrumpft das verbleibende Fenster.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was beeinflusst den XRP Kurs im Juli 2026?

Der XRP Kurs wird von ETF-Zuflüssen in Höhe von 1,47 Milliarden Dollar, der Ripple-SEC-Einigung und dem ausstehenden CLARITY Act im Senat beeinflusst. Standard Chartered sieht ein Jahresendziel von 2,80 Dollar bei Unterstützung an der 1,00-Dollar-Marke.

Was bietet Pepeto als Ergänzung zum XRP Kurs?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit PepetoSwap als gebührenfreiem Handelsplatz, einer Cross-Chain-Bridge und einem erwarteten Binance-Listing. Der Presale sammelte mehr als 10 Millionen Dollar. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com (https://pepetocoin.com).