Anzeige / Werbung

ETH notiert am 8. Juli 2026 bei rund 1.745 Dollar und hat damit erstmals in seiner Geschichte drei Quartale hintereinander im Minus geschlossen. Vitalik Buterin stellte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan vor und nannte ihn den dritten großen Umbau des Netzwerks. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar. Die Ethereum Foundation brachte am 1. Juli fast 5.000 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar in das Netzwerk ein. Reicht der institutionelle Aufbau für eine echte Wende bei der Ethereum Prognose, oder braucht Kapital kürzere Wege zum Ergebnis?

Ethereum Prognose zwischen Rekordverlusten und dem größten Protokollumbau seit dem Merge

ETH verlor im vierten Quartal 2025 rund 28 Prozent, im ersten Quartal 2026 weitere 29 Prozent und im zweiten Quartal 2026 nochmals 25 Prozent. Diese drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale sind ein absolutes Novum in der Kurshistorie des Tokens, wie wallstreet-online berichtete. Der Kurs liegt 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.955 Dollar und eröffnete den Juli bei einem Mehrmonatstief von 1.570 Dollar. Ein Short Squeeze löschte bärische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar aus und trieb den Kurs um zehn Prozent nach oben.

Vitalik Buterin veröffentlichte am 4. Juli die Lean Ethereum Roadmap nach einem Forschertreffen in Berlin. Der Plan sieht einen drei bis vier Jahre dauernden Umbau vor, der fast jede Kernkomponente ersetzen soll, wie CoinDesk meldete. Rekursive STARK-Verifikation ersetzt dabei die bisherige Neuausführung jeder Transaktion durch jeden Knoten. Quantenresistenz und Datenschutz werden zu erstrangigen Protokollzielen. Die Ethereum Prognose bekommt damit eine langfristige technische Grundlage, die über kurzfristige Kursbewegungen hinausreicht. Der nächste große Upgrade-Schritt heißt Glamsterdam und soll die Kapazität deutlich erhöhen.

Am 1. Juli senkte Citi das Kursziel auf 2.240 Dollar und verwies auf 529 Millionen Dollar ETF-Abflüsse allein im Juni. Spot-ETH-ETFs erlebten den schwächsten Monat seit Produktstart. Die Ethereum Foundation brachte 4.938 ETH über Lido Finance ein. BlackRocks neuer ETHB-ETF zog am ersten Handelstag 100 Millionen Dollar an Kapital an.

Die Ethereum Prognose profitiert vom Start der Organisation Ethereum Institutional mit Lubins Unterstützung und über 500 Bankbeziehungen. Standard Chartered hält am Jahresziel von 4.000 Dollar fest. Doch selbst dieses Ziel bedeutet vom heutigen Niveau lediglich 130 Prozent über viele Monate, und in dieser Lücke sucht Kapital nach Einstiegen mit eigenem Zeitplan.

Pepeto verbindet Ketten, während die Ethereum Prognose auf Jahre plant

Die Ethereum Prognose zeigt einen Markt, der institutionellen Aufbau über Jahre plant, und genau in diesem Umfeld positioniert sich ein Presale-Projekt mit fertiger Infrastruktur. Die Cross-Chain Bridge von Pepeto verbindet Tokens aus verschiedenen Blockchains in einem gemeinsamen Hub und beseitigt ein Problem, das viele Anleger bei verstreuten Beständen kennen. PepetoSwap bildet die Handelsplattform im Zentrum des gesamten Projekts und wickelt Token-Trades direkt und gebührenfrei ab.

Gemeinsam schaffen Bridge und Börse ein System, das Halter ohne externe Plattformen über die offizielle Pepeto-Website verwalten. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts vor dem Presale-Start geprüft und die Ergebnisse veröffentlicht, sodass Käufer die Sicherheit der Plattform vor einer Entscheidung selbst bewerten können. Das Team hinter Pepeto wird von einem Pepe-Mitgründer angeführt, der mit dem ursprünglichen Projekt und denselben 420 Billionen Token eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar erreichte.

Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass die Börse und die Bridge fertig waren, bevor überhaupt ein Token verkauft wurde. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während der Gesamtmarkt extremen Verkaufsdruck erlebte. Diese Summe in einer solchen Phase zeigt kalkulierte Überzeugung und nicht spekulative Euphorie. Der Pepe-Mitgründer hat mit dem Vorgängerprojekt bewiesen, was mit dieser Architektur möglich ist.

Das erwartete Binance-Listing markiert den Moment, in dem sich Presale-Positionen bewegen, während der übrige Markt große Coins um einige Prozent steigen sieht. Das Angebot von 420 Billionen Token ist auf hohes Handelsvolumen vom ersten Tag an ausgelegt. Alle Funktionen bleiben nach dem Listing aktiv und sind bereits jetzt auf pepetocoin.com im Einsatz. In der aktuellen Marktphase entscheidet der Zeitpunkt des Einstiegs über das spätere Ergebnis.

[YOUTUBE_EMBED_PLACEHOLDER]

Fazit

Die Ethereum Prognose steht zwischen drei historischen Verlustquartalen und dem ambitioniertesten Protokollumbau seit dem Merge. Lean Ethereum plant auf drei bis vier Jahre, Citi senkte das Kursziel, und BlackRock brachte frisches ETF-Kapital am ersten Tag. Pepeto stellt dem eine funktionierende Bridge und Börse zum Presale-Einstieg gegenüber, während der Listing-Termin näher rückt. Die Summe von mehr als 10 Millionen Dollar mitten im Angstmarkt belegt, dass informierte Wallets vor dem Listing handeln. Wer jetzt einsteigt, sichert den Abstand zwischen Presale-Niveau und Exchange-Preis, der nach dem Börsenstart nicht mehr verfügbar ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose im Juli 2026?

ETH schloss erstmals drei Quartale im Minus und notiert bei rund 1.745 Dollar. Vitalik Buterin stellte den Lean Ethereum Masterplan vor, und Citi senkte das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar.

Was ist Pepeto und wo finden Sie weitere Informationen?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einer fertigen Cross-Chain Bridge und einer Handelsplattform, dessen Code SolidProof geprüft hat. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Website unter pepetocoin.com und als sichtbaren Link pepetocoin.com.