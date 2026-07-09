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SUI handelt Anfang Juli bei 0,73 Dollar und steht damit 86 Prozent unter dem Allzeithoch von 5,35 Dollar aus dem Januar 2025. Das Netzwerk verarbeitete im vergangenen Jahr 7,5 Milliarden Transaktionen und übertraf dabei mehrere etablierte Chains im reinen Durchsatz. Die Sui Foundation startete eine Partnerschaft mit dem afrikanischen Fintech-Unternehmen Paga für tokenisierte Real-World Assets. SUI Group Holdings hält über 108 Millionen SUI in der Unternehmenskasse. Die Sui Prognose steht zwischen technischer Stärke und anhaltendem Token-Unlock-Druck. Liefert der Kurs eine nachhaltige Erholung, oder fehlt dem Markt der Katalysator für neues Kapital?

Sui Prognose nach 7,5 Milliarden Transaktionen und Paga-Partnerschaft

SUI notiert bei 0,73 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden Dollar und circa 4 Milliarden Token im Umlauf laut CoinMarketCap. Das Allzeithoch bei 5,35 Dollar wurde im Januar 2025 erreicht, und der aktuelle Kurs liegt 86 Prozent darunter. Der Drawdown platziert den Token tief im Korrekturgebiet. Das Netzwerk verarbeitete 2025 insgesamt 7,5 Milliarden Transaktionen und übertraf dabei im reinen Durchsatz mehrere große Chains. Die Sui Prognose profitiert von dieser technischen Basis, doch der Kurs spiegelt die Aktivität bisher nicht wider.

Die Sui Foundation startete Anfang Juli eine Partnerschaft mit dem afrikanischen Zahlungsdienstleister Paga, um tokenisierte Real-World Assets auf der Sui-Blockchain aufzubauen. SUI Group Holdings, ein an der Nasdaq gelistetes Unternehmen, meldete Bestände von über 108 Millionen SUI in der Unternehmenskasse laut MEXC. Der 21Shares Spot SUI ETF wurde auf der Nasdaq gelistet und öffnet institutionellen Anlegern regulierten Zugang. Der RSI liegt bei 43 und signalisiert einen neutralen Markt. Die Sui Prognose erhält durch diese institutionellen Schritte Rückenwind, doch der Token muss Widerstände überwinden.

MEXC stellt ein Basisziel von 0,70 bis 0,90 Dollar für Juli auf, während Changelly den Juli-Durchschnitt bei 0,62 Dollar sieht. Der Token-Unlock am 1. Juli setzte 13,72 Millionen SUI frei und fügte frischen Verkaufsdruck hinzu. Support liegt bei 0,50 Dollar, Widerstand clustert bei 0,80 und dann bei 1,05 Dollar. Der Wochenchart zeigt eine Erholung von 8,6 Prozent.

Die maximale Versorgung von 10 Milliarden Token erzeugt fortlaufenden Verwässerungsdruck, den die Sui Prognose berücksichtigen muss. Die Move-Programmiersprache gibt Sui einen Vorsprung bei paralleler Transaktionsverarbeitung. Die kurzfristige Sui Prognose hängt davon ab, ob der Token den Widerstand bei 0,80 Dollar durchbricht. Langfristig zeigt die Sui Prognose technischen Verdienst, doch die Erholung von 0,73 auf 2,89 Dollar wäre nur ein Faktor von 3,9.

Pepeto prüft jeden Vertrag bevor Kapital fließt und verbindet drei Chains gebührenfrei

Presale-Einstiege bieten Listing-Multiplikatoren, die eine Recovery von 0,73 Dollar nicht liefern kann. Die Sui Prognose deutet auf eine langsame Erholung über Monate, während der Presale jeden Teilnehmer für den Listing-Multiplikator positioniert. Pepeto wurde gebaut, um dieses Timing-Problem zu lösen, mit einem Handelsnetzwerk ohne Gebühren und geprüften Verträgen. Die Sui Prognose verlangt Geduld und das Überwinden mehrerer Widerstände, während der Presale den kürzeren Weg bietet.

Der Risk Scorer von Pepeto analysiert jeden Smart Contract und meldet Schwachstellen, bevor Kapital investiert wird. Diese Schutzschicht fehlt nahezu allen Projekten im Memecoin-Segment und gibt Anlegern eine Sicherheitsebene vor dem Einstieg. PepetoSwap wickelt kettenübergreifende Trades ohne Kosten ab und beseitigt die Gebührenebene, die auf anderen Plattformen die Rendite schmälert. Die Sui Prognose steht vor der Herausforderung, dass jede Recovery erst über 0,80 Dollar führen muss, bevor sich Dynamik entfaltet. Die Bridge von Pepeto verknüpft drei Netzwerke, Ethereum, BNB Chain und Solana, und ermöglicht es, Token ohne Aufschläge zwischen diesen Chains zu bewegen.

Das Auditunternehmen SolidProof überprüfte die gesamte Codebasis Zeile für Zeile und bestätigte die technische Integrität aller Smart Contracts, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde. Die feste Versorgung von 420 Billionen Token schließt Verwässerung durch nachträgliche Emission aus. Die Sui Prognose kämpft mit Token-Unlocks, während Pepeto diese Problematik durch eine unveränderliche Gesamtmenge löst. Ein ehemaliger Binance-Experte bringt Wissen über Börsenlistings ein, und das erwartete Binance-Listing verwandelt den Presale-Preis in eine Börsenbewertung.

In den Presale flossen bislang mehr als 10 Millionen Dollar, obwohl Angst den Markt dominierte. Die Sui Prognose bietet langfristige Perspektiven, aber der Presale liefert den Einstieg, den das Listing in Rendite umwandelt. Jedes neue Paar auf PepetoSwap erzeugt Handelsvolumen, und dieses Volumen erklärt, warum Wallets im Presale Renditen erwarten, die eine Recovery von SUI nicht erreichen kann.

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Fazit

Die Sui Prognose zeigt ein Netzwerk, das 7,5 Milliarden Transaktionen verarbeitete und eine Entwickler-Community aufbaute, die den stärksten Drawdown überlebt hat. Die langfristige Sui Prognose bestätigt den fundamentalen Wert, aber die Erholung bietet nur einen Bruchteil der Multiplikatoren eines Presale-Einstiegs.

Die Sui Prognose für 2024 wurde von niemandem vorhergesagt, als SUI von unter 1 Dollar auf 5,35 Dollar stieg. Das gleiche Setup bildet sich um Pepeto, wo ein Binance-Experte den Aufbau leitet und das erwartete Listing die zweite Chance bietet. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem der Einstieg, den der Listing-Tag beseitigt, noch verfügbar ist.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Sui Prognose für den Rest von 2026?

Die Sui Prognose zeigt eine Spanne zwischen 0,62 und 0,90 Dollar für Juli, mit langfristigen Zielen bei bis zu 2,89 Dollar bis Jahresende je nach Marktbedingungen. Support liegt bei 0,50 Dollar, und Widerstand muss bei 0,80 und 1,05 Dollar überwunden werden.

Was ist Pepeto und wie kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Kryptoprojekt mit einem Risk Scorer für Vertragssicherheit, gebührenfreiem PepetoSwap und einer Cross-Chain Bridge über drei Blockchains. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale unabhängig geprüft und bestätigt. Der Presale ist auf der offiziellen Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com) zugänglich, wo Anleger vor dem erwarteten Binance-Listing einsteigen können.