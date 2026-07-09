Bei diesem Rohstoff-Giganten formiert sich eine operative und bilanzielle Erholungsstory, die antizyklische Value-Investoren jetzt genau beobachten dürften.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Limited! · Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Limited. Ersteller/Verbreiter: SRC Swiss Resource Capital AG · Autor/Redaktion: Marc Ollinger · Erstveröffentlichung: 09.07.2026, 05:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der südafrikanische Bergbaukonzern Sibanye-Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) hat sich in den vergangenen Jahren durch eine konsequente, unternehmerisch geprägte Wachstums- und Akquisitionsstrategie von einem reinen, kurzlebigen südafrikanischen Goldproduzenten zu einem global agierenden, diversifizierten Edelmetall- und Batteriemetallkonzern transformiert. Anlässlich des südafrikanischen Kapitalmarkttages am 23. Juni 2026 legte das Management um CEO Richard Stewart eine detaillierte Strategie vor, die auf die Optimierung der Profitabilität über den gesamten Rohstoffzyklus hinweg abzielt. Im Fokus standen die Kernaktivitäten in Südafrika, die nach einer Phase notwendiger Restrukturierungen und Portfoliobereinigungen als wichtiges Cashflow-Rückgrat des Gesamtkonzerns dienen sollen. Für wertorientierte Investoren entsteht damit ein klarer, disziplinierter Fahrplan, um substanzielle Ressourcenwerte freizusetzen und gleichzeitig die Bilanz weiter zu stärken.

Strategische Neuausrichtung: Vereinfachung und Performance-Exzellenz

Die historische Performance der südafrikanischen Aktivitäten unterstreicht die Fähigkeit des Managements, durch die Aufhebung klassischer Minengrenzen signifikante Synergien zu heben. Seit dem Jahr 2016 wurden in den südafrikanischen Platinmetall-Aktivitäten insgesamt 15,4 Millionen Unzen (4E) produziert, was zu einem bereinigten Ergebniswert (Earnings Value) von rund 161 Milliarden Südafrikanischen Rand (ZAR) führte. Dies entspricht einem unternehmensseitig ausgewiesenen 7,5-fachen Payback des investierten Kapitals.

Die aktualisierte Konzernstrategie ruht auf vier Säulen: Erstens, der Simplifizierung des operativen Modells und des Asset-Portfolios zur Steigerung der Management-Agilität. Zweitens, der Realisierung von Performance-Exzellenz zur Steigerung der operativen Margen. Drittens, einem organischen, wertorientierten Wachstum, und viertens, einer streng disziplinierten Kapitalallokation.

Durch die Straffung der Führungsstruktur unter dem operativen COO Richard Cox werden die südafrikanischen PGM- und Goldaktivitäten (sowohl Untertage als auch an der Oberfläche) in einer hocheffizienten Struktur gebündelt. Unrentable Vermögenswerte wie die Sandouville-Anlage wurden konsequent in den Status von "Care & Maintenance" überführt, um Kapitalabflüsse zu stoppen.

Kosteneffizienz und Chrom-Leverage

Die südafrikanischen PGM-Betriebe (Rustenburg, Marikana, Kroondal) von Sibanye-Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) verfügen nach Unternehmensangaben über eine starke Wettbewerbsposition an der weltweiten Kostenkurve. Die für 2026 prognostizierten All-in Sustaining Costs (AISC) bewegen sich in einer Spanne von 26.500 ZAR bis 27.500 ZAR pro Unze bzw. 1.453 USD bis 1.508 USD/4Eoz. Damit positionieren sich die südafrikanischen PGM-Aktivitäten im unteren Bereich der Kostenkurve. Die tatsächlichen Margen bleiben jedoch von Rohstoffpreisen, Wechselkursen, Kosteninflation und der operativen Umsetzung abhängig.

Ein wesentlicher Treiber der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit ist die Optimierung des Metallmixes sowie die strategische Erhöhung des Beitrags aus dem UG2-Riff. Durch kostengünstige Brownfield-Untertageprojekte (u. a. Thembelani- und Siphumelele-Erweiterungen, Marikana E4, Kopaneng und Saffy) soll das Produktionsprofil nach Unternehmensplanung von rund 1,5 Millionen Unzen aus dem Untertagebau bis zum Jahr 2035 stabil gehalten und der UG2-Anteil am Gesamtmix auf 80% gesteigert werden. Diese Ziele setzen eine planmäßige Projektumsetzung, stabile Sicherheitsbedingungen und ein tragfähiges Preis- und Kostenumfeld voraus.

Quelle: Sibanye-Stillwater Limited

Zudem verfügt das Portfolio über einen erheblichen zusätzlichen Ergebnishebel im Chromgeschäft: Das "WLTR Recovery Plant"-Projekt zur Aufbereitung von Oberflächen-Tailings wurde vom Board final genehmigt. Bei einem vergleichsweise moderaten Investitionskapital von ca. 0,9 Milliarden ZAR weist dieses Projekt starke, unternehmensseitig kommunizierte Finanzkennzahlen auf: einen Kapitalrückfluss nach rund 2 Jahren, einen Nettobarwert (NPV) von rund 1 Milliarde ZAR sowie einen internen Zinsfuß (IRR) von 43%. Auch hier gilt: Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von Umsetzung, Chrompreisen, Kosten, Wechselkursen und operativer Verfügbarkeit ab.

Das südafrikanische Goldgeschäft: Hohe Preissensitivität und Laufzeitverlängerung

Ein technologischer und strategischer Meilenstein ist dem Management nach Unternehmensangaben bei der Verlängerung der Lebensdauer der südafrikanischen Kern-Goldminen gelungen. Während die historische Planung ein Auslaufen der Förderung bis spätestens 2027 vorsah, konnte die Laufzeit von Kloof, Driefontein und Beatrix durch die Transition hin zu flacheren und leichter zugänglichen Goldquellen nach aktuellem Unternehmensplan bis in das Jahr 2036 verlängert werden.

Quelle: Sibanye-Stillwater Limited

Ergänzt wird dieses Profil durch die strategische Mehrheitsbeteiligung von 50,10% an DRDGOLD, einem führenden Spezialisten für die sekundäre Goldrückgewinnung aus Oberflächenrückständen. Dieses Geschäftsmodell ist im Vergleich zum tiefen Untertagebergbau kapitalleichter und tendenziell risikoärmer, bleibt aber ebenfalls von Goldpreis, Technik, Genehmigungen und operativer Verfügbarkeit abhängig. Das organische Wachstumsprojekt Burnstone befindet sich parallel in der Prüfphase, um die langfristige Produktionsbasis weiter abzusichern.

Finanzdisziplin und Kapitalallokation: Konsequentes Deleveraging

Finanziell stehen die Stärkung der Bilanz und die Generierung von Aktionärsrenditen im Vordergrund. Das aus dem operativen Cashflow abgeleitete freie Kapital soll gemäß kommunizierter Kapitalallokation zu jeweils einem Drittel für Aktionärsrenditen (Ausschüttungspolitik von 25% bis 35% des normalisierten Gewinns), den Schuldenabbau sowie wertsteigernde Wachstums- oder Laufzeitverlängerungsprojekte aufgewendet werden.

Der strategische Fokus liegt kurzfristig auf dem Schuldenabbau (Deleveraging). Von der Bruttoverschuldung, die im Dezember 2025 bei rund 39 Milliarden ZAR bzw. ca. 2,4 Milliarden USD lag, strebt das Management als Ziel eine Reduzierung um ca. 50% innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre an. Das bleibt abhängig von operativen Cashflows, Rohstoffpreisen, Wechselkursen und Kapitalmarktbedingungen. Wichtige Meilensteine wurden hier bereits im ersten Halbjahr 2026 umgesetzt: Im Januar 2026 wurde die ZAR-Kreditlinie im Umfang von 2,5 Milliarden ZAR vollständig aus Barmitteln zurückgezahlt. Im Mai 2026 folgte eine Refinanzierung am Anleihemarkt: Durch die Emission einer neuen US-Dollar-Anleihe im Wert von 500 Millionen USD mit Fälligkeit im November 2031 und den gleichzeitigen Rückkauf fälliger Tranchen konnte die Bruttoverschuldung um 250 Millionen USD bzw. ca. 11% reduziert und das Fälligkeitenprofil der Verbindlichkeiten entzerrt werden.

Fazit: Substanz- und Erholungsstory mit Neubewertungspotenzial

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) hat auf dem Kapitalmarkttag gezeigt, dass die Restrukturierung der südafrikanischen Aktivitäten operativ und finanziell greift. Das Unternehmen verfügt in Südafrika über ein qualitativ hochwertiges, langlebiges Portfolio mit erheblichem Ressourcenwert. Die nach Unternehmensplanung mögliche Laufzeitverlängerung der Kern-Goldminen bis 2036, die margenwirksamen Chromprojekte wie WLTR und die erwartete Energiekosteneinsparung von mehr als 1 Milliarde ZAR pro Jahr durch das 765-MW-Erneuerbaren-Programm bilden ein starkes Fundament. Gepaart mit strikter Finanzdisziplin, eingeleiteten Bilanzmaßnahmen und einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik bietet die Aktie aus unserer Sicht ein interessantes, aber klar rohstoffpreisabhängiges Chance-Risiko-Profil für antizyklische Investoren.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Sibanye-Stillwater, öffentliche Unternehmens- und Medienmeldungen, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 07.07.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis-/Währungsvolatilität, AISC-/Betriebsrisiken, Sicherheitsereignisse im Tiefbergbau einschließlich konkret gemeldeter Vorfälle wie Kloof 8 im Mai 2026, politische/regulatorische Risiken, Genehmigungs-, Standort-, ESG- und Finanzierungsrisiken. Wesentliche Chancen: starke PGM- und Goldpreise, robuste südafrikanische Produktion, Recyclingbeiträge, Bilanzmaßnahmen, Fortschritte bei Keliber und strategische Nachfrage nach kritischen Metallen.

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