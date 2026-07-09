BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hält die Nato trotz des sprunghaften Verhaltens von US-Präsident Donald Trump nicht für schwach. "Diese Nato hält zusammen", sagte er in den ARD-"Tagesthemen". Am Ende des Nato-Gipfels in Ankara sei Trump ganz klar an der Seite aller Verbündeten in Europa gewesen. Auf die Frage, wie nahe die Nato an einem Bruch sei oder gewesen sei, sagte Wadephul: "Die Nato ist stärker als sie je zuvor war."

Schweden und Finnland seien jüngst beigetreten, weil sie dem Bündnis trauten. Und die Nato habe gezeigt, dass sie die Ukraine stark unterstützen könne. Wadephul räumte ein, dass es auf dem Gipfel "irritierende Bemerkungen" gegeben habe. "Aber in der heutigen internen Diskussion waren wir sehr einig und sehr klar beieinander. Und wir erleben auch die Amerikaner in allen Stäben, in allen politischen Diskussionen innerhalb der Nato als sehr zuverlässig." Die Europäer übernähmen mehr Verantwortung in der Nato - das sei gut, weil man dann vielleicht etwas weniger abhängig von anderen sei. Gerade auch Deutschland habe die Aufgabe, ein bisschen "Kitt" zu sein in dem Bündnis.

Trump hatte seine europäischen Verbündeten bei dem heute zu Ende gegangenen Nato-Gipfel in Ankara öffentlich brüskiert. Er kündigte am Rande des Treffens an, die Handelsbeziehungen mit Spanien wegen fehlender Unterstützung im Iran-Krieg zu beenden und nannte das Land einen "furchtbaren Partner". Auch Deutschland zählte er zu den Ländern, die die USA im Stich gelassen hätten. Seine Gipfelbilanz fiel dann aber ganz anders aus. Er sprach in seiner Abschluss-Pressekonferenz von einem "sehr erfolgreichen Nato-Gipfel", lobte die "unglaubliche Liebe" und Einigkeit im Raum./bg/DP/zb