© Foto: Dall-EMehrere Analysten sehen für die Strategy-Aktie trotz des Bitcoin-Verkaufs weiterhin deutliches Kurspotenzial und bewerten die Bilanzentwicklung positiv.Die Investmentbank Mizuho hat ihr Kursziel für die Aktie von Strategy zwar deutlich reduziert, hält jedoch an ihrer positiven Einschätzung fest. Das neue Kursziel wurde von zuvor 265 US-Dollar auf 213 US-Dollar gesenkt. Gleichzeitig bestätigten die Analysten ihre Einstufung mit "Outperform" und signalisieren damit weiterhin erhebliches Kurspotenzial. Hintergrund der Anpassung ist eine vorsichtigere Langfristprognose für den Bitcoin-Kurs. Mizuho erwartet nun, dass die Kryptowährung bis Ende 2027 einen Preis von rund 71.500 US-Dollar erreichen …
Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE