Jahrelang ließen Anleger die Branche links liegen. Doch das hat sich geändert. Im Windschatten der KI-Rally kennt der Biotechnologiesektor kein Halten mehr - der Nasdaq Biotechnology Index hat sich seit dem Tief im April 2025 fast verdoppelt. Der Grund: KI beschleunigt die Forschung, während eine gewaltige Übernahmewelle die ganze Branche in Bewegung bringt.Mittendrin ein US-Player, der den Sprung vom einstigen Übernahmekandidaten zum etablierten Schwergewicht geschafft hat - und heute selbst auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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