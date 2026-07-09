Die USA haben in der zweiten Nacht in Folge Angriffe auf Ziele im Iran geflogen. Nach Angaben des US-Militärs wurden rund 90 militärische Einrichtungen getroffen, darunter Luftabwehrsysteme, Küstenüberwachungsanlagen sowie Raketen- und Drohnenlager. Als Reaktion griff der Iran erneut US-Stützpunkte in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain an.Kurzzusammenfassung: • USA setzen Luftangriffe fort: In der zweiten Nacht in Folge bombardierten die USA nach eigenen Angaben rund 90 militärische Ziele im Iran; ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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