Die Sandisk-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert verloren und vom jüngsten Allzeithoch inzwischen rund -37% eingebüßt. Nach der außergewöhnlich starken Rallye der vergangenen Monate rückt der Rücksetzer nun verstärkt in den Fokus der Anleger. Entscheidend wird sein, ob die Aktie im Bereich wichtiger Unterstützungen einen Boden ausbilden und den übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzen kann oder ob sich die Korrektur weiter ausdehnt. Wie es für den Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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