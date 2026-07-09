© Foto: DALL*EBisher galt für Anleger das Krypto-Paradies: Nach einem Jahr Haltefrist sind Gewinne mit Bitcoin und Co. komplett steuerfrei. Doch die steuerfreie Bitcoin-Party könnte bald vorbei sein.Ab 2027 soll die Haltefrist für Kryptowährungen fallen. Bedeutet das: Wer mit Bitcoin, Ethereum und Co. Gewinne macht, muss künftig zahlen wie bei Aktien? So sieht es zunächst aus, denn die Bundesregierung hat einen neuen Haushaltsentwurf vorgelegt, der genau dieses vorsieht. Aber: Ist es überhaupt sinvoll Krypto so wie Aktien zu behandeln? Denn Aktien sind grundlelegend etwas anderes als die digitale Währung: Ein Anleger besitzt konkrete Rechte wie beispielsweise Stimmrechte auf der Hauptversammlung oder …
Enthaltene Werte: BTC~USD,XRP~EUR,ETH~EURDen vollständigen Artikel lesen
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