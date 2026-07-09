EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2026_27/AGRANA_Zwischenmitteilung_Q1_2026_27_web.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.agrana.com/fileadmin/inhalte/agrana_group/quarterly_reports/2026_27/AGRANA_Interim_statement_Q1_2026_27_web.pdf
Bemerkungen:
AGRANA Zwischenmitteilung über das erste Quartal 2026|27
09.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.agrana.com
|Ende der Mitteilung
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2363040 09.07.2026 CET/CEST
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