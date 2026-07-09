EQS-News: Fielmann Group AG
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Fielmann-Gruppe beschleunigt internationales Umsatzwachstum in Q2/2026 und erhöht globales Expansionstempo
Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026
Das bereinigte EBITDA der Fielmann-Gruppe lag im ersten Halbjahr bei rund 296 Mio. € (Vorjahr: 292 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge betrug auf Konzernebene 24 % und unterstreicht neben der Resilienz des Unternehmens auch die konsequente Kostendisziplin. Endgültige Zahlen und weitere Details veröffentlichen wir im Halbjahresbericht am 27. August 2026.
Der Erfolg der Fielmann-Gruppe basiert auf ihren hochqualifizierten Augenoptikern, Hörakustikern und Optometristen. Ihr Engagement und ihre Loyalität spiegeln sich in konstant niedrigen Fluktuationsraten. Darüber hinaus entwickelt sich die Personalsituation dank einer positiven Arbeitsmarktdynamik in wesentlichen Ländern erfreulich. So hat sich beispielsweise in Deutschland die Zahl eingehender Bewerbungen für die Niederlassungen im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vervierfacht, die Anzahl neu eingestellter Augenoptiker und Hörakustiker verdoppelt. Damit verkürzen wir Wartezeiten, erhöhen die Kundenzufriedenheit und beschleunigen das Wachstumstempo.
In Europa ergänzen wir den Personalaufbau durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in unseren Niederlassungen: Mithilfe modernster Technologie für die Sehstärkenbestimmung können unsere qualifizierten Augenoptiker Refraktionen schneller und ohne Qualitätseinbußen durchführen. In 166 deutschen Niederlassungen kommt diese innovative Technologie bereits zum Einsatz. Bis zum Jahresende werden wir insgesamt 300 Standorte auf dem gesamten Kontinent damit ausstatten.
Ausblick Gesamtjahr 2026
ÜBER DIE FIELMANN GROUP AG
KONTAKT
09.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fielmann Group AG
|Fuhlsbuettler Straße 399
|22309 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 270 76-0
|Fax:
|+49 40 270 76-390
|Internet:
|www.fielmann-group.com
|ISIN:
|DE0005772206
|WKN:
|577220
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2362878
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2362878 09.07.2026 CET/CEST