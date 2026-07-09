Google ändert die Regeln für Cloud-Speicher: Auch Daten eines Systembackups werden bald auf das Kontingent angerechnet. Was das für Android-Nutzer bedeutet. Fotos, Videos oder auch das WhatsApp-Backup: Wer so etwas als Android-Nutzer sichert, weiß vielleicht, dass diese Daten auf das zur Verfügung stehende Speicherkontingent des Nutzers bei Google angerechnet werden. Das sind 15 Gigabyte (GB) je Konto, wenn man nicht gerade kostenpflichtig mehr Speicherplatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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