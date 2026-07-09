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VIB Vermögen AG: Weitere 23.100 m2 im GreenBiz Park in Erding vermietet



09.07.2026 / 07:46 CET/CEST

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VIB Vermögen AG: Weitere 23.100 m2 im GreenBiz Park in Erding vermietet Vermietungen von Büro- und Hotelflächen sowie weitere Gewerbehalle

GreeenBiz Park bereits jetzt zu 96% vermietet

Fertigstellung des Gesamtprojekts bis Ende 2028 angestrebt Neuburg a.d. Donau, 09.07.2026 - Die VIB Vermögen AG ("VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat drei langfristige Mietverträge für ihrer Projektentwicklung "GreenBiz Park" in Erding abgeschlossen. Neben 6.600 m² Bürofläche für einen namhaften IT-Dienstleister konnte ein Hotel mit 5.500 m² an den Standort gebunden werden. Auch die letzte Hallenfläche mit 11.000 m² konnte am Markt platziert werden. Insgesamt wurden somit weitere 23.100 m² vermietet. Der Baubeginn der drei Gebäudeeinheiten ist für das erste Quartal 2027 geplant und die Baufertigstellung der Gewerbehalle für Ende 2027, für die beiden anderen Gebäude Mitte 2028. Über das Projekt für die dann noch verbleibende letzte verfügbare Mietfläche des GreeeBiz Parks von 2.960 m² finden derzeit Mietvertragsverhandlungen statt, so dass die Gesamtfertigstellung des GreenBiz Parks für Ende 2028 angestrebt wird. "Die intensiven Vermietungsbemühungen mit einem fundierten Marketingkonzept und die enge und gute Zusammenarbeit mit der Stadt Erding haben erheblich zum Gesamterfolg des Projektes beigetragen", betont Marc Domnick, Leiter der Projektentwicklung bei der VIB Vermögen AG. Auf dem 215.000 Quadratmeter großen Areal im "GreenBiz Park" entstehen auf insgesamt fünf Baufeldern neben vier Gewerbehallen weitere drei Gebäude zur Büro- und Hotelnutzung. Drei Gewerbehallen mit einer Gesamtfläche von 55.400 m² sind bereits vermietet und fertig gestellt. Für sämtliche Gebäude im "GreenBiz Park" strebt die VIB eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Im Dezember 2024 war die erste Gewerbeimmobilie im GreenBiz Park fertiggestellt worden. Mit den jüngsten Abschlüssen hat die Projektierung einen Vermietungsstand von 96%. "Dass wir den gesamten GreenBiz Park nicht spekulativ, sondern built to suit und in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen in der Wirtschaft in einem angemessenen Zeitrahmen vermieten konnten, zeigt das enorme Potenzial, das in diesem Standort steckt", betont Nicolai Greiner, Vorstand der VIB Vermögen AG. Der GreenBiz Park liegt verkehrsgünstig im Westen Erdings mit Zugang zu verschiedenen Autobahnen. Über die Flughafentangente sind sowohl die A 94 Richtung München und Passau als auch die A 92 Richtung München und Deggendorf schnell und kreuzungsfrei zu erreichen. Der Flughafen München ist ca. 15 Autominuten entfernt. Bis zur S-Bahn-Station Erding mit regelmäßigen Verbindungen aus und in Richtung München sind es nur wenige Minuten. Über die VIB Vermögen AG:

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. Ansprechpartner:

Investor Relations:

VIB Vermögen AG

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-949

Fax: + 49 (0)8431 9077-1949

ir@vib-ag.de



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