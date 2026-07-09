The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2026
ISIN Name
XS2334569XXX SHENWAN HONG 21/26
XS2354248XXX ZHEJ.EXPRESS 21/26
IT0005660XXX ITALIEN 25/26 ZO
US595112CXXX MICRON TECHN 25/35
US78016EZXXX ROYAL BK CDA 21/26 MTN
US65535HAXXX NOMURA HLDGS 21/26
XS2348422XXX DUKHAN T.1 S 21/UND. FLR
XS2355517XXX CN.MOD.D.HLD 21/26
DE000DG4TXXX DZ BANK IS.A649
CH0247776XXX SWISSCOM 14-26
US86562MAXXX SUMITOMO MITSUI F. 16/26
DE000HLB5XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/17
US64952XCXXX N.Y.LIFE GLOBAL FDG 16/26
XS1438451XXX HKT CAP. NO.4 16/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2026
ISIN Name
XS2334569XXX SHENWAN HONG 21/26
XS2354248XXX ZHEJ.EXPRESS 21/26
IT0005660XXX ITALIEN 25/26 ZO
US595112CXXX MICRON TECHN 25/35
US78016EZXXX ROYAL BK CDA 21/26 MTN
US65535HAXXX NOMURA HLDGS 21/26
XS2348422XXX DUKHAN T.1 S 21/UND. FLR
XS2355517XXX CN.MOD.D.HLD 21/26
DE000DG4TXXX DZ BANK IS.A649
CH0247776XXX SWISSCOM 14-26
US86562MAXXX SUMITOMO MITSUI F. 16/26
DE000HLB5XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/17
US64952XCXXX N.Y.LIFE GLOBAL FDG 16/26
XS1438451XXX HKT CAP. NO.4 16/26
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