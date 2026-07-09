© Foto: Elke Münzel - CHROMORANGELevi Strauss schlägt die Erwartungen, hebt Prognose und Dividende an. Doch die Aktie fällt nachbörslich deutlich. Was steckt hinter dem Jeans-Schock?Levi Strauss hat geliefert. Und zwar gleich doppelt. Der Jeans-Konzern übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz. Trotzdem rutschte die Aktie nach Börsenschluss zeitweise um fast sechs Prozent ab. Levi Strauss erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 28 Cent. Analysten hatten nach Daten von LSEG im Schnitt nur mit 24 Cent gerechnet. Der Umsatz lag mit 1,56 Milliarden US-Dollar über den erwarteten 1,52 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr waren es 1,45 Milliarden US-Dollar. …
Enthaltene Werte: US52736R1023Den vollständigen Artikel lesen
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