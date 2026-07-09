Geopolitische Spannungen, steigende Ölpreise und neue Inflationssorgen bestimmen wieder die Schlagzeilen. Nach den jüngsten Konfrontationen zwischen den USA unter Donald Trump und dem Iran ziehen die Rohölnotierungen erneut an. An der Wall Street wächst damit die Nervosität vor den nächsten US-Inflationsdaten am 14. Juli und der Fed-Entscheidung am 29. Juli.• Trump, Iran und Ölpreise bringen neue Unruhe an die Märkte.• KI- und Tech-Giganten bleiben trotz Makrostress die zentralen Wachstumstreiber.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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